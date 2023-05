Temptation Island, Raffaella Mennoia rompe il silenzio sul cast: "Ecco come abbiamo scelto le coppie"

Gossip TV

Temptation Island sta per tornare: le ultime rivelazioni di Raffaella Mennoia!

L'attesa è finalmente finita! Dopo un anno di stop, Temptation Island sta per tornare in onda su Canale 5 con una nuova stagione ricca di colpi di scena. A rivelarlo è Raffaella Mennoia che, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio sulle coppie che prenderanno parte al reality delle tentazioni.

Raffaella Mennoia vuota il sacco sulla nuova edizione di Temptation Island

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, partirà il prossimo lunedì 26 giugno 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'autrice Raffaella Mennoia ha rilasciato una nuova intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne in cui ha anticipato:

Finalmente si ricomincia! Siamo tutti contenti, la scelta del casting è quasi completata. Abbiamo lavorato due mesi sulle persone da scegliere. La formula rimane la stessa a cui siamo abituati. Ma questo programma è fatto completamente dal cast, quindi bisognerà capire come è stato composto il gruppo...è da lì che parte tutto.

La Mennoia ha continuato spiegando come avviene la scelta delle coppie:

Non credo ci sia una differenza tra un cast Nip o Vip. Le coppie le scegliamo a seconda della motivazione che hanno per partecipare, sempre in base ai loro sentimenti. Sono tutte coppie in cui si nutrono sentimenti l’uno verso l’altra… ecco, c’è quasi sempre la coppia in cui sembra che ci sia chi ama di più e chi ama di meno. E quello che ama di più si chiede di solito ‘Mi amerà come lo amo io?’, ‘Mi tradirà?

Le coppie over le vedrei bene come i giovani, non saprei dire se sono più innocui o pericolosi. Non vorrei generalizzare per fasce d'età.Se parteciperei al programma? Non avrei nessun problema a partecipare. Non so come mi comporterei, non saprei dirlo. Dovrei trovarmi nella situazione.

