Temptation Island: qual è il segreto del suo successo? Parla Raffaella Mennoia

Gossip TV

Raffaella Mennoia, storica autrice del reality dei sentimenti di Canale5, parla del successo di Tempation Island e in base a quali criteri sono state scelte le coppie di quest'anno.

In attesa della terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda lunedì 10 luglio in prima serata su Canale 5, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ,si sta confermando un successo granitico per la rete ammiraglia Mediaset.

Temptation Island, Raffaella Mennoia: "Sono state selezionate 150 coppie e scelte 7"

Raffaella Mennoia, una delle storici curatrici e ideatrici del programma, ha svelato al magazine Gente il segreto del successo e in base a quali criteri sono state scelte le coppie di quest'anno.

"Penso che il pubblico abbia voglia di divertirsi, di continuare a credere nell’amore e sia spinto dalla curiosità di vedere come va a finire fra le coppie. Immedesimandosi nelle dinamiche, tifando affinché le persone rimangano insieme. Ha un pubblico trasversale. Mi scrivono ragazze di 12 anni e signore di 60."

Un'opinione peraltro condivisa anche da Bisciglia, che a Verissimo ha dichiarato che Temptation è una sorta di fiction e la gente si appassiona proprio perché vuole vedere il risvolto finale dei personaggi.

Per quanto riguarda le coppie di fidanzati, quest'anno sono state 150 quelle che la Mennoia ha visionato prima di scegliere:

"In fase di casting metto in campo un istinto da giocatore d’azzardo. Mi lascio guidare e scommetto sulle persone che penso siano adatte. Per selezionarne sette ne ho viste 150."

Le coppie quest'anno sono appunto sette:

Alessia e Davide (32 e 39 anni, insieme da 11 anni)

Gabriela e Giuseppe (che hanno 19 e 24 anni, si presentano come fidanzati da sette anni)

Daniele e Vittoria (33 e 32, fidanzati da 4 anni)

Manu e Isabella (27 e 26 anni, legati da tre anni e mezzo) coppia che ha già lasciato il programma nel corso della seconda puntata.

Ale e Federico (hanno 31 anni, stanno insieme da tre)

Francesca e Manuel (23 e 30 anni, sono fidanzati da due anni e mezzo)

Perla e Mirko (25 e 26 anni, hanno una relazione da cinque anni)

Scopri le ultime news su Temptation Island