Temptation Island, primi rumors su uno dei concorrenti: "Vuole lasciare la fidanzata!"

Arrivano già i primi rumors su uno dei concorrenti di Temptation Island. Ecco cosa è stato detto!

La prossima edizione di Temptation Island prenderà avvio da lunedì prossimo, 26 giugno. E, mentre il reality condotto da Filippo Bisciglia inizia a presentare i primi concorrenti, arrivano già anche i primi rumors su alcuni di loro.

Temptation Island, rumors su uno dei concorrenti: "Partecipa per lasciare la fidanzata"

Questa mattina è stata svelata anche la quinta coppia del programma, formata da Manuel e Francesca. Le altre coppie sono composte da: Gabriela e Giuseppe, Alessia - che ha già preso parte ad altri programmi - e Davide, Vittoria e Daniele e Manu e Isabella. Ma in queste ore sono giunti anche i primi rumors su alcuni dei concorrenti. Non sono stati svelati i nomi, perciò, qualsiasi menzione sarebbe una mera supposizione, ma secondo Amedeo Venza, esperto gossipparo, uno dei concorrenti vorrebbe partecipare al reality per un motivo ben preciso:

"Le riprese sono iniziate e all'interno delle coppie c'è un "fidanzato" che avrebbe confidato agli amici più fidati che la sua intenzione è quella di fare in modo di lasciare la sua fidanzata. Perché tanto la tradiva spesso anche fuori"

Per scoprire di chi si tratta e se davvero queste segnalazioni hanno un fondo di verità non ci resta che attendere le nuove puntate del programma più atteso dell'estate 2023.

