Temptation Island, pioggia di critiche per le coppie di questa edizione: "Partecipano solo per soldi!"

Le sei coppie che sono state presentate a Temptation Island sono state tutte presentate, ma sui social non sono mancate le critiche: ecco perché!

Il prossimo 27 giugno su Canale5 partirà la nuova edizione di Temptation Island e nei giorni scorsi sono state presentate le 6 coppie che si metteranno alla prova nel docu-reality sui sentimenti diretti da Filippo Bisciglia. Tuttavia, soprattutto, alla luce delle molte segnalazioni che sono giunte sui vari protagonisti della nuova edizione, sono arrivate anche numerose critiche sulle reali motivazioni che spingerebbero queste sei coppie a prendere parte alla trasmissione.

Temptation Island, piovono critiche sulle coppie di partecipanti: "Solo per soldi o visibilità"

Le sei coppie che hanno deciso di scrivere alla redazione di Temptation Island e di mettere alla prova il loro amore, sottoponendosi alle tentazioni di tentatori e tentatrici per tre settimane, non sembrano convincere molto il pubblico del docu-reality. Secondo molti fan di Temptation Island, giunto alla sua undicesima edizione, alcuni di questi "innamorati" avrebbero scritto alla redazione del programma per motivi che esulerebbero da quelli del programma.

A infastidire i fan sono specialmente quelle coppie che hanno già vissuto tradimenti e sono stati sul punto di lasciarsi o non vivono serenamente la relazione a causa dell'eccessiva gelosia: per i fan, infatti, è assurdo che dopo tutti i tradimenti e la palese mancanza di fiducia si decida di stare ancora insieme e soprattutto non sembra plausibile che occorra partecipare a Temptation Island per avere la certezza di stare con la persona giusta, se già si è stati traditi.

Perciò, sui social, sono apparsi diversi commenti negativi e la maggior parte di essi incolpano i partecipanti al docu-reality di voler essere lì solo per soldi o visibilità:

Ma anche le coppie dell'anno scorso si presentavano con "mi ha tradito tre volte in una relazione di un anno e otto mesi"?



Ma poi ritorniamo sempre al solito discorso: ti tradisce per tre volte e continui a starci? E vai pure a Temptation? No vabbè 😂 — AMICI NEWS (@amicii_news) June 13, 2024

" Ma anche l'anno scorso si presentavano dicendo di essersi traditi tre volte in un anno e otto mesi di relazione? Ma anche l'anno scorso si presentavano dicendo di essersi traditi tre volte in un anno e otto mesi di relazione?"

Temptation Island, tutte le segnalazioni già giunte sulle coppie della nuova edizione

Nonostante le critiche non siano nuove e a ogni edizione di Temptation Island si ripresentino con una certa regolarità è anche vero che su quasi ogni coppia che si è presentata per questa edizione sono arrivate diverse segnalazioni. La prima coppia su cui qualcuno ha avuto dubbi è quella formata da Jenny e Tony: la ragazza ha scritto alla redazione per partecipare al programma perché il compagno è eccessivamente geloso e non le permette di vivere la relazione con serenità.

Al contrario, Tony, in quanto dj, è sempre in giro e circondato da belle donne, con cui ha avuto più di qualche scambio di battute amichevoli sui social.Su di lui sono arrivate le prime segnalazioni che lo sbugiardavano come latin love incallito, che nonostante avesse una fidanzata che lo aspettava a casa, non si sottraeva dal contattare altre ragazze e chattare con loro.

Ma anche su Raul e Martina alcuni fan hanno avuto dubbi: entrambi hanno già profili social molto forti, lavorano in un ristorante rinomato della Capitale e Raul ha tra i followers anche Ilary Blasi. Inoltre, su TikTok è apparso un video in cui si implicava che qualcuno degli attuali fidanzati avesse avuto una frequentazione con una ragazza per alcuni mesi, per poi essere sparito senza tante cerimonie. La ragazza del video ha poi aggiunto che, dopo che era stata ghostata, aveva ritrovato il suo ex a Temptation Island con una fidanzata di cui lei non era mai stata a conoscenza.

Alcuni avevano pensato a un video ironico, ma nella sezione commenti alcuni utenti avevano chiesto maggiori informazioni e la ragazza del video aveva affermato che era tutto vero e anche se non aveva rivelato l'identità del fidanzato fedifrago, aveva lasciato intendere che potesse essere Raul. Insomma, la prossima edizione di Temptation Island si prospetta già molto interessante e ne succederanno sicuramente delle belle!

