Temptation Island: Raul e Martina sono la quarta coppia ufficiale

E' stata presentata la quarta coppia della nuova edizione di Temptation Island, formata da Raul e Martina

Dopo Siria e Matteo, Jenny e Tony e Christian e Ludovica, è stata svelata sui social del programma la quarta coppia ufficiale di Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia giunto all'undicesima edizione.

Temptation Island 2024, presentata la quarta coppia ufficiale

La quarta coppia del programma è formata da Raul e Martina. I due ragazzi stanno insieme da 10 mesi e a scrivere al programma è stata Martina. Il loro problema è l'eccessiva gelosia di Raul che frena la fidanzata nel decidersi ad andare a convivere:

"Sono Martina ho 26 anni e vengo da Roma, sono fidanzata con Raul da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché Raul per me è geloso e possessivo, tant'è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà".

Raoul, dal canto suo, è convinto che con la convivenza il loro problema possa risolversi:

​"Il nostro problema, che è la gelosia, non è in realtà per me così grave, non sono neanche una persona possessiva. Sono semplicemente tanto innamorato e ho voglia di passare più tempo possibile con lei e credo che la convivenza ci aiuti invece".

Nell'attesa di scoprire chi saranno le altre coppie in gara, i fan sono in trepidazione: quando inzierà Temptation Island? Lorenzo Pugnaloni, noto per le sue anticipazioni sulla sua seguita pagina Instagram, ha svelato che le riprese del docu-reality, che testa la fiducia tra i partner, inizieranno a breve. La messa in onda è prevista tra il 20 e il 27 giugno, con episodi settimanali trasmessi ogni giovedì per un totale di sei puntate. Se la programmazione rimane invariata, il reality dovrebbe terminare il 18 luglio. Ulteriori dettagli sono attesi a breve. La location sarà nuovamente l'Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove i partecipanti trascorreranno 14 giorni lontani dai loro partner, affiancati da seducenti tentatori e tentatrici. Il falò sarà, come sempre, un momento cruciale per valutare il comportamento del proprio partner. Temptation Island rappresenta un viaggio che può trasformare radicalmente le relazioni di chi decide di mettersi alla prova nel programma di Canale 5.

