Temptation Island, Pier Silvio Berlusconi annuncia il ritorno: ecco quando

Gossip TV

Torna il reality dei sentimenti di Canale 5, Temptation Island: l'annuncio di Pier Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa Mediaset.

Temptation Island è pronto a tornare in onda. Ad annunciarlo, a sorpresa, l'amministratore delegato dell'azienda Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi a Cologno Monzese.

Torna il reality delle coppie, Tempation Island: l'annuncio

Il docu-reality delle tentazioni, certezza granitica del palinsesto estivo di Canale 5, tornerà in prima serata nell'estate 2023, dopo un anno di stop.

Il programma, prodotto da Fascino e condotto da Filippo Bisciglia, in onda ininterrottamente ogni estate dal 2014, non è andato in onda quest'anno in seguito - stando a quanto ha rivelato TvBlog - ad un mancato accordo tra la Fascino e la società Banijay che detiene i diritti internazionali del format. Ma come prevedibile, visto gli ottimi ascolti del reality, si è trattato solo di una pausa e il programma tornerà quindi in onda con la nona edizione (la prima è stata condotta da Maria De Filippi, mentre le altre otto da Filippo Bisciglia).

Oltre a Temptation Island è stato inoltre confermato il prolungamento del Grande Fratello Vip, la cui edizione, la settima, si appresta a diventare la più lunga di sempre. Confermata anche L'Isola dei Famosi in primavera mentre per il ritorno de La Talpa, bisognerà attendere il prossimo autunno.