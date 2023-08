Temptation Island, parla l'ex fidanzata di Manuel, Francesca Sorrentino: "Sono entrata impaurita"

Gossip TV

Considerata la vera "regina" di questa edizione di Temptation Island, le prime parole di Francesca Sorrentino sulla sua avventura nel viaggio dei sentimenti del docu-reality di Canale 5.

Francesca Sorrentino ha concluso la sua avventura Tempation Island da sola, decidendo di mettere la parola fine alla sua relazione con Manuel Maura con il quale era fidanzata da due anni e mezzo.

Temptaion Island, Francesca Sorrentino: "Sono entrata impaurita e ne sono uscita con delle consapevolezze, che mi hanno cambiata, come mai avrei immaginato"

La 23enne ha scritto al programma per comprendere i veri sentimenti di Manuel che nell'arco della loro storia l'aveva lasciata e tradita ripetutamente. Francesca, nel falò di confronto con il fidanzato, ha preso coraggio e ha scelto di dire finalmente basta ad una relazione che non la faceva sentire una priorità.

Nel corso dell'ultimo appuntamento di Temptation Island, Francesca, dopo un mese dalla fine della sua avventura, ha confermato la decisione presa durante il falò.

"Non gli crederei se dovesse tornare. Quando siamo venuti qui, speravo arrivasse al falò dicendomi che ero la donna della sua vita, volevo vedere in lui un grande cambiamento che non c'è stato. E io adesso l'ho capito. Mi auguro di stare bene da sola, di stare bene io".

Manuel, dal canto suo, è sembrato sinceramente pentito dei suoi comportamenti e ha ammesso che, ancora una volta, ha avuto dei ripensamenti nei confronti di Francesca ma di essersi frenato per il suo bene.

L'evoluzione della giovane 23enne è piaciuta molto ai telespettatori che l'hanno consacrata come la regina dell'edizione. Tornata sui social, la ragazza, ha dichiarato:

"È giunto alla fine un viaggio, per me, significativo. Sono entrata impaurita e ne sono uscita con delle consapevolezze, che mi hanno cambiata, come mai avrei immaginato. Ci sarebbero così tante cose da dire, ma ciò che mi preme è ringraziare infinitamente tutte le persone speciali che ho avuto la fortuna di incontrare. È difficile spiegare il legame unico che si crea stando lì dentro, lontano dagli affetti; voi siete state il mio faro in ogni momento buio di questo percorso, mi avete dato forza e mi avete supportata. Voglio ringraziare il mio compagno di viaggio, perché nel bene e nel male, è una persona a cui ho voluto e voglio bene. Una storia può finire, ma bisogna avere rispetto, non servono attacchi mediatici e offese. Vi invito a fare altrettanto."

"Ringrazio anche chi ha cercato di sporcare il mio percorso, dicendo cattiverie, cercando di mettersi in mostra per fuggire dalla banalità della vita che conduce. Potrei replicare a ogni singola cosa che ho letto, ma purtroppo la compassione che provo per voi supera persino l’invidia che avete dimostrato. Un pensiero speciale va alle persone che, pur senza conoscermi, hanno speso parole di affetto e incoraggiamento, grazie!!!"Ad oggi tutto ciò che cerco è la serenità - ha concluso - circondata dalle persone che mi amano e dal lavoro, e forte dell’unica vera ragione di questo percorso; ritrovare la mia felicità."

