Temptation Island, parla Federico Rasa dopo l'episodio al pronto soccorso

Nella giornata di domenica 22 gennaio, l'ex concorrente di Temptation Island è stato accusato di danneggiamento del pronto soccorso dell'ospedale in cui era andato per farsi visitare, in seguito a una violenta reazione allergica. A qualche giorno di distanza dall'episodio, ecco cosa ha dichiarato.

Dopo il caso del pronto soccorso, in cui l'ex concorrente di Temptation Island Federico Rasa è stato coinvolto per danneggiamenti, l'ex protagonista del reality ha deciso di parlare e raccontare la sua versione dei fatti.

Temptation Island, Federico Rasa rompe il silenzio sulla situazione al pronto soccorso

Come riportato da Palermo Today, Federico Rasa avrebbe dato in escandescenza al pronto soccorso, dove si era recato in seguito a una reazione allergica, perché l'avrebbero lasciato lì ad aspettare per oltre un'ora. Infuriato, avrebbe rotto diverse barelle e colpito le porte dell'ospedale sotto lo sguardo allibito di altri pazienti del pronto soccorso.

Dopo alcuni giorni di silenzio, l'ex protagonista di Temptation Island ha deciso di dire la sua sull'accaduto. Innanzitutto, ci ha tenuto a raccontare i retroscena che l'hanno condotto al pronto soccorso: dopo un trapianto a Istanbul, invece di rispettare le indicazioni dei medici di riposare e stare in hotel, si è strapazzato scendendo in città a fare diversi km a piedi, quando ancora non era guarito. La sua faccia aveva iniziato a gonfiarsi a causa dell'anestesia e dello stress a cui si era sottoposto, così quando era arrivato a Palermo, era quasi irriconoscibile: viso, zigomi e occhi erano tutti gonfi.

Aveva così chiamato il 118 e giunto in ospedale aveva dovuto aspettare un'ora in ambulanza, senza che nessuno potesse raggiungerlo. La situazione lo ha fatto impazzire e la paura che potesse andare in shock anafilattico ha peggiorato la situazione:

"Dopo 6 ore, vado dalla dottoressa e ho detto 'ma è normale che nessuno mi sta venendo a visitare'. Mi dice che devo aspettare come tutti gli altri e mi mettono codice verde. Sto leggendo ovunque che sono una persona aggressiva, che ho distrutto il pronto soccorso. Ma non è vero, ho solo dato un calcio alla porta dell'uscita e basta, perché ero frustrato, erano tre ore che stavo là. Ma solo quello, questo è tutto il caos che ho fatto."

