Temptation Island, nuova segnalazione su una delle fidanzate: "Litigano sempre, lei vuole lasciarlo"

Non si placano le segnalazioni sui partecipanti alla prossima edizione di Temptation Islan e questa volta l'indiscrezione è su una delle fidanzate del docu-reality. Ecco cosa è successo!

La nuova edizione di Temptation Island partirà il 27 giugno su Canale5: le coppie presentate fino ad ora sono sette e il pubblico appassionato del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia non vede l'ora di scoprire come si comporteranno i fidanzati e le fidanzate che saranno divise in due villagi con tentatori e tentatrici a far loro compagnia.

Temptation Island, arriva una nuova segnalazione: questa volta su una delle fidanzate...

Non sono mancate le indiscrezioni e le segnalazioni per le coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island. Ma questa volta la segnalazione riguarda una delle fidanzate che metterà alla prova il proprio amore nel docu-reality dei sentimenti. E, la fidanzata in questione è Alessia, che insieme a Lino, il suo fidanzato, costituisce la settima coppia che parteciperà al programma.

Alessia ha scritto al programma perché non ha alcuna fiducia in Lino e ritiene che l'abbia già tradita! Inoltre, Alessia ha ammesso di trovarlo molto immaturo. Ebbene, stando a una segnalazione riportata da Amedeo Venza, sembra che le intenzioni di Alessia siano molto diverse da quelle dichiarate. A quanto pare la ragazza avrebbe già deciso di lasciare Lino perché stanca del suo comportamento.

Ecco cosa ha scritto un utente anonimo a Venza su Instagram:

"Io li conosco e lei ha detto a tutti che va lì per lasciarlo perché altrimenti non riuscirebbe. Invece grazie al programma potrebbe avere il coraggio di mettere fine alla storia. Litigano sempre"

Temptation Island, è polemiche per le coppie partecipanti

Secondo molti fan di Temptation Island, giunto alla sua undicesima edizione, alcuni di questi "innamorati" avrebbero scritto alla redazione del programma per motivi che esulerebbero da quelli del programma.

A infastidire i fan sono specialmente quelle coppie che hanno già vissuto tradimenti e sono stati sul punto di lasciarsi o non vivono serenamente la relazione a causa dell'eccessiva gelosia: per i fan, infatti, è assurdo che dopo tutti i tradimenti e la palese mancanza di fiducia si decida di stare ancora insieme e soprattutto non sembra plausibile che occorra partecipare a Temptation Island per avere la certezza di stare con la persona giusta, se già si è stati traditi.

Così, sui social, non sono mancate le polemiche per la scelta del cast, sul quale inoltre non sono mancate le segnalazioni, come abbiamo visto. Tony ad esempio è stato tacciato di essere un consumato latin lover e di non trascurare di coltivare amicizie femminili alle spalle di Jenny, con cui ha una relazione da diversi anni. Ma anche su Raul e Martina ci sono state diverse voci, per non parlare del fidanzato misterioso che avrebbe avuto una storia con una ragazza per poi sparire. La ragazza in questione l'ha poi visto in tv pronto per partecipare a Temptation con una fidanzata di cui non aveva mai saputo l'esistenza...

