Temptation Island non torna e Filippo Bisciglia lascia Mediaset: l’ultima indiscrezione

Filippo Bisciglia perde Temptation Island ma torna in Tv lontano da Mediaset.

È ufficialmente finita l’era di Temptation Island, uno dei reality show più amati dal pubblico di Canale5 e simbolo dell’estate italiana. Filippo Bisciglia si trova, così, senza l’unico appuntamento fisso che lo avrebbe portato sul piccolo schermo, ma il presentatore non molla e lascia Mediaset per approdare su una nuova rete, con un nuovo format.

Filippo Bisciglia lascia Mediaset dopo l’addio a Temptation Island

Dopo tanti rumors, l’ufficialità è arrivata e il pubblico di Canale5 è a dir poco deluso. Temptation Island non si farà, a causa di alcuni problemi con la concessione di dirti tv, lasciando così tutti orfani di uno dei programmi cult dell’estate e, soprattutto, lasciando Filippo Bisciglia senza l’unico programma tv che lo avrebbe portato su Canale5. Il presentatore, nonostante non fosse una presenza costante durante tutto l’anno, rimane tra i più amati di Mediaset per la sua dolcezza e gentilezza.

Ma, dopo aver saputo che il progetto Temptation Island è naufragato per sempre, Bisciglia come ha reagito? Il conduttore ha fatto intendere di non aver alcuna intenzione di allontanarsi dal mondo della televisione, poiché molto a suo agio in questo ambiente, e secondo Nuovo Tv avrebbe vagliato e accettato una nuova possibilità lavorativa.

Un po’ come Nicola Savino che lascia Mediaset per Tv8, Bisciglia avrebbe accettato di condurre un programma - al momento ancora top secret- su Nove, che ha voluto a tutti i costi il presentatore sapendolo libero dai suoi impegni su Canale5. Al momento, Filippo non ha confermato questa indiscrezione ma siamo certi che presto romperà il silenzio e racconterà cosa ne sarà del suo futuro lavorativo.