Temptation Island, Nathaly Caldonazzo e Anna Pettinelli svelano se parteciperebbero ancora al reality!

Nathaly Caldonazzo e Anna Pettinelli hanno augurato buona fortuna a Filippo Bisciglia per la nuova edizione di Temptation Island, svelando anche se ripeterebbero ancora l'esperienza nel reality!

Mentre la nuova edizione di Temptation Island è già partita, registrando un boom di share e di pubblico con la prima puntata, andata in onda giovedì 27 giugno su Canale5, due ex vippone hanno rivelato se rifarebbero il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Stiamo parlando di Nthaly Caldonazzo e Anna Pettinelli.

Temptation Island, Anna Pettinellie Nathaly Caldonazzo tornerebbero nel reality? La loro risposta spiazza

Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo hanno preso parte, nel 2019, a Temptation Island Vip, format del docu-reality di Canale5 in cui partecipavano personaggi famosi, coppie formatesi all'interno di altri reality odating show come Uomini e Donne. In occasione della nuova edizione, la prof di Amici e l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi hanno deciso di augurare un grande in bocca al lupo a Filippo Bisciglia, pronto per raccontare ancora al pubblico le vicende sentimentali dei protagonisti del reality.

E, hanno anche svelato se rifarebbero l'esperienza di Temptation Island. Dal reality Pettinelli e il suo compagno erano usciti insieme, per poi lasciarsi poco dopo, mentre Caldonazzo aveva poi chiuso la storia d'amore durante il falò di confronto. Sulla possibilità di un secondo tentativo nel docu-reality, mentre la showgirl si è detta favorevole, Pettinelli ha ironizzato dicendo che una volta le è bastata:

" Si! Ti posso dire che ci tornerei con te… non fidanzati, il mio è stato talmente breve, talmente brutto che ritornerei tutta la vita…. con quello giusto ovviamente" ha dichiarato Nathaly Caldonazzo

Di parere opposto è stata la speaker di RDS: " No! A me no! io no! Bella Patata una volta è bastata!"

Temptation Island, il reality tornerà con una doppia edizione

E, mentre la prima puntata del reality si è confermata un successo enorme per la rete, collezionando oltre il 36% di share, già si parla della possibilità di una seconda edizione che farà seguito a questa appena iniziata. Lo scorso anno, alla presentazione dei palinsesti Mediaset, era stato accennato a una possibile edizione invernale della trasmissione, ma l'idea non è mai andata in porto.

Ora, invece, visto anche che i casting di Temptation Island continuano a essere aperti, mentre l'edizione è già in corso, sembra che l'idea di una doppia edizione nel 2024 non rimarrà soltanto una vaga proposta. Secondo quanto riferito da Davide Maggio, la doppia edizione inizierà le riprese in Sardegna a fine agosto per tornare in autunno.

E così l'edizione del 2024 si andrebbe ad aggiungere a quelle del 2020, condotta da Alessia Marcuzzi, e quelle del 2018 e 2019 - le edizioni vip a cui hanno partecipato anche Pettinelli e Caldonazzo - che videro la conduzione di Simona Ventura e di nuovo di Alessia Marcuzzi.

