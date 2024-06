Temptation Island: confermate due edizioni diverse nel 2024

Gossip TV

A fine agosto partiranno le riprese in Sardegna della seconda edizione di Temptation Island dopo quella che inizierà giovedì 27 giugno prossimo. Quest'anno ci saranno quindi due edizioni del docu-reality prodotto dalla Fascino che dopo la versione estiva, tornerà in onda in autunno sempre sulla rete ammiraglia Mediaset di Canale 5.

Temptation Island, confermata la seconda edizione in autunno

Ecco cosa ha riferito Davide Maggio:

“A fine agosto partiranno le riprese in Sardegna con nuove coppie desiderose di mettere alla prova il loro amore. L’edizione autunnale arriva dopo lo stop di quest’inverno alla versione winter di Temptation Island, annunciata durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024 e poi non più realizzata. Non è la prima volta che Temptation raddoppia in autunno: è già accaduto nel 2020, con la conduzione di Alessia Marcuzzi, e nel 2018 e 2019 con le versioni vip affidate rispettivamente a Simona Ventura e ad Alessia Marcuzzi”.

Lo scorso anno doveva iniziare la prima edizione invernale ma poi nei palinsesti Mediaset qualcosa è cambiato. Ad oggi, invece, è prevista la messa in onda dell'undicesima e della dodicesima sempre nell'anno in corso. Proprio a proposito della versione invernale, Filippo Bisciglia, conduttore del programma, aveva rivelato di essersi preparato anche se poi il progetto è saltato:

"La speranza è l’ultima a morire. Lo avrei condotto io e infatti ero molto contento quando me l’avevano proposto. Di solito quando in inverno sono libero faccio altri lavori, ma sapendo che c’era la possibilità di condurre Temptation anche tra gennaio e febbraio mi ero tenuto libero."

Negli anni precedenti, le tre edizioni autunnali sono state guidate da Alessia Marcuzzi per due volte e da Simona Ventura una volta. Attualmente, non è ancora chiaro se Filippo Bisciglia tornerà alla conduzione o se il programma sarà affidato a un nuovo presentatore. Il pubblico si è già espresso più volte sulla speranza che possa essere ancora l'ex gieffino a raccontare il noto viaggio dei sentimenti tra villaggi, pinnettu e falò.

Intanto la nuova, attesissima edizione ci aspetta a partire da giovedì 27 giugno prossimo. Quest'anno saranno ben sette le coppie che parteciperanno al reality: Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Gaia e Luca e infine la settima e ultima coppia composta da Lino e Alessia. intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Filippo, ha dichiarato:

"Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni."

