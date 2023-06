Gossip TV

Mirko e Perla sono la settima coppia della nuova edizione di Temptation Island: scopriamo insieme qualche dettaglio in più su di loro!

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island e, nell'attesa che arrivi lunedì, 26 giugno, data d'inizio ufficiale del reality dell'estate di Canale5, scopriamo insieme la quinta coppia ufficiale del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Mirko e Perla sono la settima coppia del reality [VIDEO]

Attraverso il video di presentazione sulla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island, possiamo fare la conoscenza di Mirko e Perla: la settima coppia ufficiale del reality. Scopriamo, insieme, qualche dettaglio in più su di loro:

"Sono Perla, ho 25 anni e sono fidanzata con Mirko da 5 anni. Ho scritto io al programma perché, per amore di Mirko, mi sono trasferita a Rieti, lasciando la mia città, Salerno. E, nonostante i miei sacrifici, avendo rinunciato alla famiglia e agli amici, lui non mi rende felice, è diventato una persona apatica da due anni a questa parte, non mi dà stimoli."

Anche Mirko ha voluto far conoscere le motivazioni che l'hanno spinto ad accettare di partecipare al programma:

"Io ci provo a starle vicino, a non farle sentire la mancanze delle proprie abitudini e dei propri affetti, ma vedo un muro davanti a me. Come se tutto quello che faccio non fosse mai la cosa giusta"

Riusciranno Mirko e Perla a superare le tentazioni dell'isola? Non ci resta che attendere il 26 giugno per scoprire come proseguirà la loro storia!

