Temptation Island, Mirko Brunetti sciocca i fan: rimosso il tatuaggio dedicato a Greta Rossetti?

In alcune foto, l'ex protagonista di Temptation Island, Mirko Brunetti, sembra che abbia rimosso il tatuaggio dedicato all'ex Greta Rossetti? Vediamo insieme!

L'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, Mirko Brunetti, sta facendo parlare di sé sul web: nell'ultimo post pubblicato, infatti, sul suo profilo Instagram, sembra che il famoso tatuaggio che condivideva con Greta Rossetti, l'ex tentatrice con cui ha intrattenuto una breve relazione, sia stato rimosso!

Temptation Island, Mirko Brunetti ha rimosso il tatuaggio con Greta Rossetti?

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. Dopo essere entrati insieme per ricucire il loro rapporto, avevano abbandonato il programma separatamente, con i rispettivi tentatori: Greta Rossetti e Igor Zeetti. A distanza di un mese dalla fine del programma, le due coppie si erano mostrate unite e innamorate, soprattutto quella formata da Brunetti e dall'ex tentatrice. I due si avevano anche mostrato a Bisciglia un tautaggio di coppia che avevano deciso di farsi insieme, con la frase I tuoi occhi la mia cura.

Ma, con l'annuncio che tra Mirko e Greta la relazione è finita, sembra che anche il tatuaggio sia oramai un lontano ricordo per l'ex protagonista. Infatti, in alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram, in cui Brunetti è a braccia scoperte, il tatuaggio non è più visibile. Che Mirko se lo sia fatto rimuovere? La rottura tra lui e l'ex tentatrice è avvenuta quasi in contemporanea a quella tra Perla e Igor, tanto che molti dei fan hanno chiesto alla Vatiero se la fine della storia con Zeetti dipendesse da un nuovo ritorno di fiamma con Mirko.

Perla, però, aveva risposto così:

"Non so come si possa pensare al fatto che dopo tutto quello che è successo tra me e Mirko io possa tornare con lui o ci possa essere un ritorno fra me e lui. Veramente una cosa folle. Com'è folle il fatto che io e lui ci siamo organizzati."

