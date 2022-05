Gossip TV

Manuela Carriero, tra gli ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island conferma la crisi con l'ex tentatore Luciano Punzo.

I due ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, Manuela Carriero e Luciano Punzo, stanno attraversando una crisi a distanza di quasi un anno dal viaggio dei sentimenti di Canale 5 in cui si sono conosciuti. Manuela aveva partecipato in coppia con Stefano Sirena con cui ha voluto affrontare il reality per cercare di superare alcuni suoi tradimenti passati. Nel corso della sua permanenza nel villaggio dei single però, la Carriero si è innamorata del modello campano Luciano Punzo, tra i tentatori del reality, con cui era andata anche a convivere.

Temptation Island, Manuela Carriero in lacrime parla della crisi con Luciano Punzo: "Sto male!"

La notizia della crisi, è stata trapelata qualche giorno fa da Amedeo Venza e confermata anche da Deianira Marzano. L'influencer campana aveva anche svelato di un incontro a Brindisi che però non ha avuto l'esito sperato.

Dopo il gossip bomba di Venza, Luciano Punzo ha confermato il momento delicato che stanno attraversando, dietro al quale, ci sarebbero "motivi seri".

Poco fa anche Manuela Carriero in lacrime, si è espressa in merito a questo difficile periodo attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram:

"Sono stata male in questi giorni non ho neanche dormito non so neanche da dove cominciare non so cosa dirvi. Tutto è cominciato un paio di mesi fa quando non siamo più apparsi nelle storie insieme. Sì è vero stiamo attraversando un momento di crisi non c’è voglia di pubblicare cose. Io rispetto il suo lavoro (riferendosi a Venza) però poteva evitare di fare una storia così subito anche perché io in questo momento non sono pronta."

Anche Luciano in un’altra storia Instagram è intervenuto su Amedeo Venza che pare fosse anche un amico intimo della coppia:

"Potevi evirare e lo sai che ti rispetto ma stai confondendo un po’ le cose, io sto partendo per un percorso spirituale, voglio stare da solo con me stesso. Sia per me sia, per la mia situazione familiare che non c’entra con Manuela. Non devo dare spiegazioni, apprezzo quello che mi state scrivendo però dovete capire che voglio stare un po’ da solo. Questa distanza farà bene a tutti e due. Ci sono situazioni delicate più complesse. Rispettate le mie scelte."

