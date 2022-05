Gossip TV

I due ex volti dell'ultima edizione di Temptation Island, hanno confermato l'allontanamento. La reazione dell'ex fidanzato di Manuela Carriero, Stefano Sirena e le parole di Luciano Punzo.

Luciano Punzo e Manuela Carriero, i due ex volti dell'ultima edizione di Temptation Island, hanno confermato la crisi in corso e la decisione di allontanarsi. Dopo le indiscrezioni giunte ieri da Amedeo Venza, c'era stato un piccolo bagliore di speranza quando l'ex tentatore era stato avvistato a Brindisi, la città natale di Manuela, in compagnia della sorella della fidanzata e un bel mazzo di rose.

Temptation Island, Luciano Punzo: “Manuela? Voglio stare solo", la reazione dell'ex fidanzato Stefano Sirena

A quanto rivelato però dal bel modello campano, la coppia non è riuscita a superare le difficoltà del momento e Luciano ha comunicato il desiderio di voler stare da solo, lontano da Manuela.

"In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di Manuela. Sì, è tutto vero, infatti io non volevo rispondere, né volevo che si venisse a sapere, perché non sono amante del parlare e del dire tutto ciò che accade" - ha scritto Luciano su Instagram - "Io non me la sto passando in maniera molto bella. È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei”.

Poco prima delle parole di Luciano, anche Manuela aveva confermato la crisi in alcune Ig Stories:

“Ciao a tutti ragazzi, è un po’ di tempo che leggo i vostri messaggi dove mi chiedete cosa succede. È vero, da qualche mese siamo assenti sui social. Sono diversi i motivi, sono questioni molto serie e delicate di cui sono a conoscenza solo le persone a noi più care. Nei prossimi giorni cercheremo di trovare le parole e la forza di parlare con voi. Certi come sempre del vostro sostegno. Grazie a tutte le persone che come sempre hanno speso un minuto del loro tempo per scrivermi”.

Anche Stefano Sirena, l'ex fidanzato della Carriero con cui aveva partecipato a Temptation Island, si è pronunciato sulla vicenda sentimentale relativa alla coppia. Il cestista, pur non facendo nomi, sembra aver lanciato una bella frecciata velenosa proprio nei loro confronti:

"Dopo quasi un anno ancora non smettono. I veri pagliacci li ho sempre incontrati fuori dal circo”.

