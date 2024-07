Temptation Island, Lino e Maika a letto insieme, interviene Alessia: "Solo con la tentatrice può stare"

Gossip TV

Lino Giuliano e Maika Randazzo escono allo scoperto e ufficializzano il loro flirt dopo la partecipazione a Tempation Island. La reazione dell'ex fidanzata, Alessia Pascarella.

Tempation Island, Lino e Maika ufficializzano la loro relazione, l'ex fidanzata Alessia ironizza: "Sono come una busta di latte, hanno la scadenza"

Il 29enne campano ieri lo aveva annunciato poco prima sui social, l'intenzione di raggiungere l'ex tentatrice in serata e così è stato. Lino ha trascorso una serata a Roma con lei e altri ex partecipanti del reality tra cui, Raul Dumitras, Alex Petri, Christian Lanfranchi e lo stesso Lino c’erano oltre alla Randazzo anche Mara Valentini e Gaietta Ciferni. I ragazzi hanno cenato nel ristorante della famiglia dell'ex tentatrice, hanno poi proseguito la serata in un noto locale della capitale e infine, Lino e Maika si sono immortalati in tarda nottata insieme abbracciati a letto insieme.

Se qualcuno aveva dei dubbi, ora sono stati spazzati via del tutto. E Lino e Maika si stanno frequentando. Che sia hype o sentimenti veri, solo il tempo lo potrà dire. Nel mentre è arrivata una frecciatina velenosa da parte dell'ex fidanzata del napoletano, Alessia Pascarella, la quale, ha affermato di avere delle chat compromettenti che probabilmente incastrerebbero il ragazzo o quantomeno lo potrebbero smascherare.

Ecco cosa ha scritto Alessia su Instagram:

So che lo fate in buona fede ma è inutile che mi mandate le foto perché basta che apro TikTok… Credetemi che non mi fa né caldo né freddo… se me fregasse Alessia si sarebbe messa nel treno… A me fin quando mi fanno stare tranquilla, stanno tranquilli loro… Perché lui sa quello che ho nelle chat…"

L’ex protagonista di Temptation Island ha poi aggiunto rivolgendosi alla "nuova coppia":

"Solo con la tentatrice può stare, sono come una busta di latte, hanno la scadenza."

Lino e Alessia sono entrati nel programma fidanzati da quattro anni cercando le risposte ai dubbi della loro relazione. Alessia non si fidava del tutto del suo compagno, trovandolo immaturo e non avendo particolare fiducia in lui. Il giovane campano ha immediatamente palesato un interesse nei confronti della single Maika e ha rifiutato il falò di confronto con la sua fidanzata per cinque volte prima di incontrarla. Alessia è rimasta molto delusa dai suoi comportamenti e non ha voluto dargli alcuna possibilità nonostante il ragazzo sembrasse, almeno in un primo momento, pentito dei suoi atteggiamenti.

