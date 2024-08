Temptation Island, Maika Randazzo si difende dall'odio del web: "Non ero preparata a tutto questo!"

Gossip TV

L'ex tentatrice di Temptation Island è intervenuta sui social per difendersi dagli hater: la ragazza è sotto accusa per la sua frequentazione con Lino Giuliano.

Tra i volti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island troviamo sicuramente Maika Randazzo, una delle tentatrici che ha catturato l'attenzione del pubblico grazie alla sua particolare vicinanza a Lino Giuliano, che nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha partecipato in coppia con Alessia Pascarella.

Temptation Island: Maika Randazzo: "Mi arrivano ogni giorno offese alla mia persona pesanti e piene di cattiveria"

I due, come è ormai noto, si sono lasciati al termine del secondo falò. Lino ha tentato di recuperare il suo rapporto con Alessia il giorno successivo al falò anticipato ma la 30enne campana ha deciso di chiudere definitivamente la relazione, troppo delusa e amareggiata dai comportamenti del suo fidanzato nei confronti appunto della tentatrice Maika.

Sembra che la frequentazione tra quest'ultima e Lino stia continuando anche fuori dal programma anche, negli ultimi giorni, Lino ha parlato di alcune differenze caratteriali difficili da gestire. Nel mentre, i sostenitori di Alessia Pascarella hanno preso di mira l'ex tentatrice la quale ha ricevuto critiche e offese sui social dalle quali ha voluto prendere le distanze nella giornata di ieri.

"Ciao ragazzi, oggi voglio condividere con voi alcune mie riflessioni.. Parto col precisare che non è assolutmente nel mio intento peccare o marciare di vittimismo, al contrario ahimè, di altre persone. Quando decisi di partecipare al programma in parte ero preparata, visto il contesto, ad essere soggetta a critiche ma sinceramente non mi aspettavo tutto questo. Ci tengo a puntualizzare anche che in questa esperienza sono sempre stata me stessa, ho vissuto a pieno le miei emozioni e non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno in quanto io sia entrata da single e stessi affrontando un percorso per me individuale."

La Randazzo ha poi proseguito:

"Quelli che arrivano a me ogni giorno non sono giudizi negativi, che nel bene o nel male si possono accettare, ma vere e proprio offese alla mia persona pesanti e piene di cattiveria. Capisco che vedere una donna stare male per il percorso che ha deciso di intraprendere il suo fidanzato possa scaturire rabbia nei miei confronti, ma non fino al punto di ricevere messaggi di ogni forma d’odio. “fai schifo”, “sei vergognosa”, “fai paura”, “sto per vomitare”.

Maika ha affermato di considerarsi una persona dal carattere forte, pur riconoscendo di avere, come tutti, delle fragilità che comunque riesce a gestire in qualche modo. Ha voluto ricordare a chi la segue che non tutti hanno la capacità di affrontare certi "colpi" e che, a volte, chi è soggetto a tali attacchi può subire danni morali ed emotivi profondi e irreparabili. Nonostante ciò, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno e l'affetto ricevuti, ringraziando calorosamente tutti coloro che non si sono limitati a giudicarla per il ruolo che ha ricoperto, ma hanno saputo vedere oltre.

