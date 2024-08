Temptation Island, Maika Randazzo interessata a Mirko Brunetti?

Gossip TV

L'ex tentatrice di Temptation Island, ha voluto fare chiarezza sui social in merito ad un suo presunto interesse nei confronti di Mirko Brunetti.

Manca ormai poco alla nuova edizione di Temptation Island, con l'attesa che cresce tra i fan del reality show. A un mese circa dalla conclusione dell'undicesima stagione, i protagonisti della scorsa edizione continuano a suscitare grande interesse tra gli utenti del web, con chiacchiere e indiscrezioni che tengono viva l'attenzione sul programma.

Temptation Island, Maika Randazzo: "Non c’è nessun flirt e alcuna relazione con nessuno dei ragazzi, sono single"

Uno dei nomi che ha catturato di recente l'attenzione del pubblico è quello di Maika Randazzo, ex tentatrice che ha fatto parlare di sé anche dopo la fine del programma. Durante la sua partecipazione a Temptation Island, Maika aveva iniziato una frequentazione con Lino Giuliano, un giovane napoletano di 29 anni che era entrato nel docu-reality insieme alla sua fidanzata di allora, Alessia Pascarella. Col passare del tempo, Lino aveva mostrato un crescente interesse per Maika, portando Alessia a prendere la difficile decisione di lasciarlo, dopo numerosi falò di confronto che non avevano risolto le loro divergenze.

Tuttavia, nonostante le premesse, la conoscenza tra Maika e Lino non è durata a lungo. Poco tempo dopo la fine del programma, i due hanno infatti deciso di interrompere la loro frequentazione. Nonostante ciò, la vita sentimentale di Maika Randazzo ha continuato a far discutere il popolo dei social, con nuove indiscrezioni che hanno iniziato a circolare. Tra i rumor più recenti, è emersa una presunta relazione tra Maika e un altro ex concorrente del reality, Alex Petri, che aveva partecipato a Temptation Island insieme alla sua fidanzata Vittoria Bricarello. Quest'ultima, attualmente, sembrerebbe legata all'ex tentatore Simone Dell'Agnello, segno che le vicende sentimentali dei protagonisti del programma non smettono mai di evolversi.

Ma le voci non si sono fermate qui. Poco dopo, infatti, gli utenti dei social hanno iniziato a sospettare che Maika potesse essere coinvolta in una frequentazione con Raul Dumitras, un altro ex partecipante di Temptation Island, che aveva condiviso l'esperienza del programma con la sua compagna, Martina De Ioannon. Nei giorni scorsi, la ragazza ha iniziato a seguire sui social Mirko Brunetti e il web ha subito ipotizzato un suo interesse nei confronti dell'ex fidanzato di Perla Vatiero. Maika è quindi intervenuta sui social per mettere fine a tutte le indiscrezioni:

"Non avevo intenzione di intervenire riguardo ad alcune questioni che ritengo veramente futili ma sono costretta a farlo poiché si sta superando ogni limite di immaginazione. In questi ultimi giorni secondo il gossip avrei iniziato una frequentazione con Alex, a seguire si sostiene che ci sia stato un flirt in corso anche con Raul. Tutto questo solo per la pubblicazione di alcune storie IG che ci ritraggono insieme in vacanza. Lo dichiaro ora, una volta per tutte. Non c’è nessun flirt e alcuna relazione con nessuno dei ragazzi. Dopo il programma si sono semplicemente creati dei bellissimi rapporti di amicizia e abbiamo serenamente passato qualche giorno in Sardegna tutti insieme. Siamo tutti felicemente single."

