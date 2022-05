Gossip TV

Una delle coppie che si sono formate durante l'ultima edizione di Temptaion Island, sembrerebbe che stia attraversando un momento particolarmente delicato.Gli aggiornamenti di Amedeo Venza su Manuela Carriero e Luciano Punzo.

Sembrerebbero stia attraverso un momento molto delicato, Manuela Carriero e Luciano Punzo, noti al grande pubblico per essere stati due dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island.

Temptation Island, Manuela Carriero e Luciano Punzo, una delle coppie più belle e amate del reality in crisi

Una delle coppie più amate nate nel reality delle tentazioni, nate proprio all'interno del viaggio dei sentimenti di Canale 5. All'epoca, Manuela partecipò in coppia con il fidanzato Stefano Sirena con il quale era in crisi in seguito ad alcuni tradimenti subiti nel corso del loro lungo fidanzamento.

La Carriero, all'interno del villaggio dei single, conobbe poi il tentatore Luciano e tra loro scoccò quasi immediatamente la scintilla. Dopo la partecipazione a Temptation Island, sono diventati inseparabili, andando anche a convivere insieme.

Secondo quanto rivelato ieri da Amedeo Venza, la coppia però sembra vivere un momento difficile, anche se non sono ancora chiari i motivi che sembrerebbero spingerli in direzioni diverse.

"E' stata una delle coppie più belle uscite da Temptaion Island, mi dispiace dover essere io a dirlo, ma ho sentito poco fa uno dei due e al momento non stanno vivendo una forte crisi sentimentale dovuta a situazioni personali. La storia tra Manuela e Luciano purtroppo non sta vivendo momenti postivi", ha scritto Venza su Instagram,

Anche Deianira Marzano ha confermato le parole di Venza:

"Sapete che li conosco molto bene...È vero, infatti lei è a Brindisi e lui si evince sia molto giù da quello che scrive. Effettivamente stanno passando un momento di crisi speriamo si risolva presto."

Secondo quanto riferito ancora dall'influencer, il bel modello campano avrebbe raggiunto Manuela in Puglia. Un utente ha segnalato la sua presenza in aeroporto con un mazzo di rose, accolto dalla sorella della Carriero.