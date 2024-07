Temptation Island, Luca e Gaia ai ferri corti durante il falò di confronto: interviene Filippo Bisciglia

Gossip TV

Durante la penultima puntata di Temptation Island, Luca e Gaia si sono rivisti per un falò di confronto. A placare gli animi tra i due fidanzati ci ha pensato Filippo Bisciglia!

Il penultimo appuntamento di Temptation Island, andato in onda ieri sera, mercoledì 24 luglio, ha mostrato il destino di alcune delle coppie di fidanzati che si sono messi in gioco in questa edizione del reality. Oltre a scoprire cosa ne è stato di Alessia Pascarella e Lino Giuliano, il programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia ha anche svelato cosa è successo tra Luca e Gaia al falò di confronto. Un momento che ha visto volare scintille tra i due e ha richiesto l'intervento del conduttore.

Temptation Island, Luca e Gaia litigano al falò di confronto: interviene Filippo Bisciglia

Dopo aver visto la vicinanza tra il tentatore Jakub e la fidanzata Gaia, Luca aveva chiesto il falò di confronto e nella puntata di mercoledì 24 luglio 2024 è andato in onda l'incontro tra i due fidanzati. Appena ha rivisto Gaia, Luca l'ha attaccata ricordandole i motivi per cui avevano deciso di entrare a Temptation Island: ripartire da zero, lavorare su loro stessi ed evitare di commettere gli stessi errori del passato. Tuttavia, ha aggiunto infuriato Luca, "ho visto che da parte tua che forse hai dimenticato l'obiettivo".

Spazientita dalle sue parole e da ciò che ha visto nei video nel pinnettu, Gaia ha replicato che Luca non aveva alcun diritto di parlare in quel modo, visto che si è comportato in maniera egoista con lei, flirtando con le tentatrici:

"Che percorso hai fatto in questi giorni? Hai capito che la testa ce l'hai nel ca*zo? Questo hai detto i primi giorni"

Luca ha continuato a sostenere che fosse stata lei a mancargli di rispetto, avvicinandosi a Jakub, e di fronte a questa situazione Filippo Bisciglia ha deciso di intervenire in favore di Gaia, mostrando i video in cui Luca parlava dei suoi sentimenti per la ragazza e di come fosse nel torto:

"Prima di giudicare lei, forse dovremmo far vedere cosa hai detto tu in questi giorni"

Temptation Island, Luca e Gaia lasciano insieme il programma

Luca, nonostante la rabbia provata, ha però chiesto a Gaia di poter uscire insieme dal programma, perché desidera dimostrarle che può fidarsi di lui e che non ha intenzione di tradirla o mancarle di rispetto come in passato. Gaia, in lacrime, ha però inizialmente negato, spaventata e disillusa che Luca potesse davvero cambiare atteggiamento e soprattutto perché ha finalmente compreso di meritare di meglio e di dover amare prima sé stessa per stare bene in una relazione:

"A queste condizioni non posso tornare a casa con lui. Mi mancherei di rispetto, mette sempre davanti se stesso. Io amo più Gaia oggi, mi sono amata anche per te. Mi sono tolta ogni energia"

Nonostante la reticenza della fidanzata, Luca è riuscito a convincerla a dare alla loro storia una seconda possibilità, sebbene Gaia abbia dichiarato candidamente che acconsentiva per amore del fidanzato e non suo, visto che non riusciva a credere alla sua buona fede e che in questo momento anche solo averlo vicino le provocava fastidio:

"Io non so se ci credo, sono tre anni che non dormo. Non so se oggi posso darti la possibilità. Al momento già il contatto mi da fastidio. Potrei dirti di sì solo per continuare a discutere, non posso stare con te in altri modi. Risponderei di sì per lui, per me direi no."

Scopri le ultime new su Temptation Island