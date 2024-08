Temptation Island, lite furiosa tra Lino Giuliano e Karina Cascella, di mezzo anche Paola Frizziero

Gossip TV

È scontro social tra Lino Giuliano e Karina Cascella. Questa mattina, l'ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato una Ig Stories che ha indispettito l'ex volto del dating show di Uomini e Donne. La questione è poi continuata dando vita ad un botta e risposta velenoso e il giovane campano ha parlato dei comportamenti della Cascella nei confronti dell'ex tronista Paola Frizziero.

Temptation Island: lite social tra Lino Giuliano e Karina Cascella

Una vera e propria polemica sui social, scatenata da una storia pubblicata da Giuliano su Instagram che si riprendeva mentre guidava a velocità elevata su una strada trafficata, una scena che ha subito suscitato l'indignazione di Karina Cascella. Quest'ultima, preoccupata per la sicurezza stradale e per l'esempio che tale comportamento potrebbe dare ai fan di Giuliano, ha criticato apertamente la sua condotta, definendola irresponsabile. Ha inoltre sottolineato che Giuliano non dovrebbe essere celebrato o premiato con la partecipazione a un reality, vista la sua pericolosità al volante.

La risposta di Giuliano non si è fatta attendere. In un altro post, ha tirato in ballo la storica rivalità di Karina con Paola Frizziero, dichiarando che non accetta critiche da chi, a suo dire, ha fatto soffrire gli altri in passato. Queste le parole del campano che ha pubblicato anche una foto dell'ex tronista:

"Cascella visto che stai da luglio a parlare male di me, e di come mi sono comportato. Non dimenticare a chi hai fatto soffrire in passato, e cosa hai combinato! Quindi io accetto le critiche sempre, ma fatte da chi può farmele! CIAO"

Karina ha poi replicato esortando l'ex fidanzato di Alessia Pascarella a prendere lezioni di italiano:

"Non rispondo mai alle provocazioni degli stolti ma farò un'eccezione per te, senza taggarti perché la verità è che uno come te finirà nel dimenticatoio nel giro di poco.Fossi in te innanzitutto prenderei lezioni di italiano. I tuoi insegnanti, qualora tu avessi mai frequentato la scuola, si staranno disperando nel leggere ciò che scrivi. Dopo di ciò mi fa molto sorridere la tua risposta perché è esattamente degna di uno che non ragiona, semplicemente perché io non parlo di te, tu non esisti come "personaggio" tu esisti per la tua stupidità e per ciò che fai di sconsiderato e pericoloso per la tua incolumità e per quella degli altri. Per la stessa stupidità andrai in un reality e tutti parleranno solo di quella. Non di te. Buona giornata".

Questa infine l'ultima riposta di Giuliano alla Cascella:

"Cara Cascella se non so scrivere è perché io all’età di 14 anni sono andato a lavorare per portare i soldi a casa. Sono comunque diplomato in ragioneria ma oltre al calcio a lavorare non ho frequentato la scuola, e ho seguito il sogno del calcio tante mie cose private non le conosci neanche. Chiuditi e non parlare più degli altri. Parli che mi dimenticheranno presto, perfetto non sono nessun personaggio, sono un ragazzo normale e umilissimo e la gente lo sa, mi stai attaccando per un po’ di visibilità da Luglio, e mi dici che mi dimenticheranno presto, pensa a te che ti hanno dimenticata da anni, fallita. E sei pure della provincia di Napoli. Come si fa ad essere così cattiva.

