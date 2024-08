Temptation Island, Lino Giuliano in guerra contro un locale di Catania che lo accusa: "Maleducazione senza precedenti"

Gossip TV

Il 29enne campano, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island, ha accusato i gestori della discoteca Lime a Catania di aver fatto bodyshaming contro una ragazza. I diretti interessanti hanno replicato all'ex fidanzato di Alessia Pascarella negando il fatto e accusando di Lino di comportamenti maleducati.

Il 29enne campano Lino Giuliano, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island, ha accusato i gestori della discoteca Lime a Catania di aver fatto body shaming contro una ragazza. I diretti interessanti hanno replicato all'ex fidanzato di Alessia Pascarella negando il fatto e accusando di Lino di comportamenti maleducati.

Temptation Island, Lino Giuliano accusato di comportamenti maleducati dai gestori di un locale a Catania

Lino, postando alcune Ig Stories sui social, ha raccontato la sua disavventura avvenuta a Catania qualche sera fa. "Voglio fare questo video per quanto riguarda l’organizzazione del locale LiMe a Catania: un’organizzazione pessima, sicurezza pessima!" ha esordito il giovane che ha poi ha proseguito entrando nei dettagli di ciò che è avvenuto:

Scopri le ultime news su Temptation Island.

"Sono delle persone che non si possono nemmeno descrivere, hanno fatto una pessima figura! In poche parole è successo che entrando nel locale, con il mio amico, ci hanno invitato in consolle. Salendo qui, tutto bene, ci stavamo divertendo con le persone, facendo foto e ad un tratto succede che una ragazza con qualche chiletto in più mi chiede la foto ma la sicurezza non la faceva salire in consolle e questa cosa già mi dava fastidio. Così la chiamai e la feci entrare per farsi la foto con me ma dopo 1 minuto che stava vicino a me, sono arrivati tipo 3,4 buttafuori che hanno preso me e la ragazza, buttandoci fuori."

Sembra che nella discoteca la ragazza che era insieme a Lino non sia potuta entrare, perché "era un po' in carne":

"Perché? Perché questa ragazza era un po’ più in carne quindi per loro era una cattiva immagine. A me questa cosa mi ha fatto stare veramente male, ho litigato con tutti. Hanno fatto veramente una pessima figura perché non si giudica mai una ragazza né tantomeno non sai che quella ragazza soffre per qualche chilo in più. Questa ragazza in effetti poi quando siamo usciti è stata male e io le sono stato vicino perché poi ho lasciato tutta la sera il locale. A me queste cose non piacciono e non si devono permettere di offendere una ragazza con qualche chilo in più, ho litigato con tutti!"

Giuliano ha spiegato che volevano farlo rientrare per salutare il pubblico e le persone presenti, ma lui ha rifiutato, sentendosi profondamente disgustato dalla situazione. Ha raccontato poi di essere andato via immediatamente, colto da un forte malessere, descrivendo come quell'esperienza lo avesse fatto stare malissimo. Ha poi aggiunto che, quando la ragazza è uscita, si sentiva davvero a terra. Per cercare di sollevarle il morale, ha provato a farla sorridere, portandola a mangiare qualcosa insieme agli amici. Hanno finito la serata mangiando un cornetto tutti insieme, e lui ha voluto scusarsi con lei, nonostante non fosse colpa sua, per farle capire che era lì per sostenerla. In seguito, ha voluto mandare un messaggio per esprimere il suo disappunto verso certe regole che giudicano le persone in base all'aspetto fisico, come il peso, i tatuaggi o i tagli di capelli rasati. Ha criticato duramente queste norme, chiedendosi quale fosse il senso di giudicare gli altri solo per il loro aspetto esteriore, sottolineando che nessuno conosce davvero cosa si cela nell'animo delle persone. Ha poi osservato che chi va a ballare lo fa per divertirsi e che il giudizio estetico non dovrebbe contare nulla.

Successivamente, i gestori del locale hanno voluto replicare alle dichiarazioni di Lino, affermando che le cose non sono andate affatto come le ha descritte lui:

"Tale signore, in verità, si è trovato presso il nostro locale per l’amicizia stretta in tempi recenti con il nostro deejay. Se dobbiamo dirla tutta è veramente squallido usare un falso bodyshaming (da noi sono tutti i benvenuti, si sa) per mascherare una maleducazione senza precedenti: il signore in questione (assieme ad altri suoi amici, compresa la ragazza tanto citata che faceva parte proprio del suo gruppo), senza alcun motivo o autorizzazione, si è introdotto in regia invadendo lo spazio riservato al dj. Così il nostro responsabile tecnico, dopo l’ennesimo richiamo ignorato per la confusione creata, ha giustamente ritenuto necessario l’allontanamento per lo svolgimento della serata.Questa la banale verità dei fatti senza fronzoli acchiappalike. Infine, consentiteci una nostra personale considerazione: un quarto d’ora di celebrità non si paga a nessuno, ma non autorizza mai atteggiamenti prepotenti o maleducati."