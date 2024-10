Temptation Island, Lino Giuliano e Alessia Pascarella contro Maika Randazzo: duro botta e risposta sui social

Gossip TV

La tentatrice di Temptation Island 2024, Maika Randazzo, finisce nel mirino di Lino Giuliano e Alessia Pascarella: volano accuse e offese sui social tra le due ex protagoniste del docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

Botta e risposta sui social tra tre ex protagonisti di Temptation Island. Stiamo parlando di Lino Giuliano che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha chiarito la sua posizione nei confronti di Alessia Pascarella e lanciato una velenosa frecciata alla tentatrice Maika Randazzo, provocando le reazioni di quest'ultime.

Caos sui social tra ex protagonisti di Temptation Island

A pochi giorni dalla fine dell'ultima edizione di Temptation Island, Lino Giuliano è tornato sui social per rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan. Il discusso campano ha parlato della sua situazione con Alessia Pascarella, svelando un inedito retroscena circa il loro rapporto, e definito la sua frequentazione con la tentatrice Maika Randazzo una "grande caz***a":

Non ho mai smesso di provare qualcosa per Alessia. Lei è la queen e della serietà, caratterialmente però vi assicuro che è pesantuccia, abbiamo avuto un confronto, ma non ha fiducia in me (giustamente) e quindi nulla, ci lavoro ancora per un po’, quando l’avrò riconquistata vi farò sapere in primis a voi, promesso. La frequentazione con Maika? Una gran ca**ata.

Dopo aver spiegato cosa prova per la sua ex fidanzata Alessia e lanciato una frecciata alla single Maika, Lino ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti del conduttore Filippo Bisciglia e commentare l'ultima edizione di Temptation Island:

Non ho mai litigato con Filippo. Ho espresso un parere che hanno percepito tutti, ma non ho mai detto che Filippo è cattivo. Come la redazione e tutti gli altri, anche lui fa parte di me e mi è stato vicino nei momenti belli e brutti. Ho semplicemente espresso un mio pensiero. Vari passi mi sono sembrati un po’ imitati dalla nostra edizione. Però non so, magari facendola l’anno dopo le cose potevano apparire diverse. Sono stati due T.I. diversi: il nostro era molto divertente. Pensate che ridevo da solo a casa quando mi guardavo le scene con Tony, mentre questo è stato più sentimentale. Il nostro era un villaggio in cui si schiattava dalle risate. Federica? Lei venderebbe la vita pur di entrare in TV; non mi piace per niente al mondo e mi sta molto antipatica, peggio di Martina della mia edizione, inizialmente.

Scontro social tra Alessia e Maika

Le affermazioni di Lino Giuliano sui social hanno dato il via a un acceso botta e risposta tra Alessia Pascarella e Maika Randazzo. Infastidita, quest'ultima ha infatti sbottato affermando "Il più pulito ha la rogna" e provocando la reazione dell'ex fidanzata del campano, che ha duramente attaccato l'ex tentatrice: "Pensa alla tua dignità che ti sei fatta sei concorrenti, nel circo ci abiti tu". Lo scontro tra le due ex protagoniste della passata edizione di Temptation Island è continuato anche nelle ultime ore con Alessia, che ha continuato ad accusare la single di aver iniziato frequentazioni con diversi concorrenti del docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

