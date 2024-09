Temptation Island, Lino Giuliano a ruota libera su Raul Dumitras e Alessia Pascarella: "Ecco la verità"

Gossip TV

Il protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island, Lino Giuliano, interviene sui social e svela la sua verità: la lite a distanza sui social con Raul Dumitras e le parole inaspettate sulla sua ex Alessia Pascarella.

Temptation Island sta per tornare in onda su Canale 5 con una nuova e scoppiettante stagione. Nell'attesa, l'ex discusso volto ;Lino Giuliano si è lasciato andare a delle confessioni inedite riguardanti il suo rapporto con Raul Dumitras e con la sua ex fidanzata Alessia Pascarella.

La verità di Lino Giuliano

Lino Giuliano è tornato a parlare della diatriba social con Raul Dumitras. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, l'ex discusso protagonista dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island ha deciso di vuotare il sacco sui social e svelare cosa è davvero successo tra lui e l'ex fidanzato di Martina De Ioannon:

Abbiamo avuto un piccolo dibattito ma mi ha contattato e mi ha chiesto scusa per una nostra situazione da chiarire. Ora è tutto a posto, abbiamo chiarito e per me, per ora, va bene così. Siamo sereni [...] Con gli altri partecipanti di Temptation Island? Ho evitato luoghi per me inappropriati, per evitare ulteriori disguidi, visto tutto ciò che accadeva con le tentatrici ecc…

Giuliano ha poi continuato parlando della sua ex compagna. A grande sorpresa, visti i recenti ‘botta e risposta’ tra i due, il campano ha speso parole di affetto nei confronti di Alessia Pascarella ammettendo di aver sbagliato:

Ho sbagliato io nei confronti di Alessia. Lei avrà sbagliato a parlare e a dire cose non vere sulla mia vita privata ma fondamentalmente l’ha fatto perché era arrabbiata. Alessia è una ragazza serissima.

Le coppie di Temptation Island 2024

La nuova edizione di Temptation Island partirà il prossimo martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5 e sarà condotta come sempre da Filippo Bisciglia. Sette le coppie in gioco che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Fabio e Sara, Alfonso e Federica, e infine Michele e Millie. 26 i single che saranno presenti nel villaggio in Sardegna: Michelle, Silvy, Julia, Alessia, Valery, Camilla, Sofia, Raffaella, Ludovica, Saretta, Silvia, Roberta e Jasmine, Giovanni, John, Yousif, Alessandro, Daniel, Alex, Valentino, Anto, Bruno, Edoardo, Stefano, Francesco e Daniele.

