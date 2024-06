Temptation Island, Filippo Bisciglia si sbilancia e consola Jenny: "Ti meriti il meglio e questo devi ricordarlo" (VIDEO)

Gossip TV

Jenny Guardiano disperata e sconvolta per il comportamento assunto dal suo fidanzato Tony Renda nel villaggio di Temptation Island. A rassicurare la ragazza e a farle aprire gli occhi ci pensa il conduttore Filippo Bisciglia.

La prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, andata in onda ieri su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Il comportamento sopra le righe assunto da Tony Renda e le rivelazioni shock fatte nel villaggio hanno sconvolto la sua fidanzata Jenny Guardiano, che è stata consolata dal conduttore Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia dalla parte di Jenny Guardiano

Ieri, giovedì 27 giugno 2024, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Una puntata davvero tosta per Jenny Guardiano che, a poche ore dal suo arrivo in Sardegna, ha scoperto delle scomode verità sul suo fidanzato Tony Renda. Il ragazzo, senza mezzi termini, ha infatti rivelato di avere una doppia vita:

Avevo una doppia vita fino a qualche anno fa. Jenny non conosce il mio mister hyde, lo immagina, ma non lo sa. Penso di saperlo gestire, fino ad ora ci sono riuscito, ma non so fino a quando può andarmi bene. Quando non c'è Jenny, mister hyde prende il sopravvento, entro nella mia vecchia vita. Vado nei locali, suono, se lei è con me non sono me stesso, ho un altro atteggiamento.

Rivelazioni che hanno letteralmente sconvolto e destabilizzato Jenny, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Come se non bastasse, la ragazza ha ricevuto dei nuovi video durante il falò con Filippo Bisciglia, che si è sbilanciato cercando di consolare la fidanzata di Tony e facendo intendere di stare dalla sua parte:

Tu sei fidanzata con Tony da 5 anni. Sei tu che scrivi a Temptation Island perché non ti fidi di lui e credi anche che abbia una doppia vita. In questi mesi ti sono arrivate delle conversazioni private, lui però si è giustificato dicendo che gli avevano hackerato il profilo. Tu non vivi la vita da 26enne che invece meriteresti di vivere. Lui fa il dj e dice che quel mondo lo conosce molto bene ed è troppo pericoloso. Tutti questi condizionamenti ti hanno portata a sentirti insicura, a vivere in una campana di vetro, ma soprattutto a sentirti sbagliata. So che fa male sentirsi dire certe cose. Tu ci credi alle sue versioni? Sei una ragazza intelligente e carina, quindi ti meriti il meglio e questo devi ricordarlo. Detto questo, ho un video per te.

Jenny Guardino e Tony Renda: tutto sulla coppia di Temptation Island

Jenny Guardiano e Tony Renda stanno insieme da cinque anni. Lei ha 26 anni mentre lui ha 41 anni. Sono andati a convivere sin da subito a Catania. È Jenny a scrivere alla redazione di Temptation Island perché il suo fidanzato non le consente di vivere la sua vita liberamente e perché non si fida di lui. Tony partecipa per accontentare la sua donna, sostenendo di essere solo protettivo, non limitante. Riusciranno a risolvere i loro problemi e a non cedere alle tentazioni? Vista la prima puntata del reality, i due non promettono per niente bene. Ricordiamo che, oltre a Tony e Jenny, le coppie in gioco sono: Alessia e Lino, Gaia e Luca, Ludovica e Christian, Martina e Raul, Siria e Matteo e Vittoria e Alex. L'appuntamento è per il prossimo giovedì 4 luglio in prima serata su Canale 5.

