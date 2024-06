Temptation Island, "le tentatrici dovrebbero essere pagate visti i fidanzati di quest'anno": l'ironia del web non perdona!

Gossip TV

I fidanzati di questa edizione di Temptation Island sembrano lasciare molto a desideare, almeno stando ai commenti che si leggono sul web. Ecco cosa è successo!

Giovedì 27 giugno inizierà la nuova edizione di Temptation Island e i fan del docu-reality dell'estate non vedono l'ora di conoscere meglio le 7 coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti con tentatrici e tentatori. Dei partecipanti al programma condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale5, al momento, conosciamo solo quanto abbiamo appreso dai video di presentazione. Eppure, i fan hanno già espresso la loro opinione sui fidanzati di questa edizione, sfogando tutta la loro ironia!

Temptation Island, il web ironizza sui fidanzati del reality: "Pagate di più le tentatrici"

Il web si è già espresso sui 7 fidanzati che verranno tentati dalle tentatrici di Temptation Island: stiamo parlando di Alex Petri, Cristian Lanfranchi, Lino, Luca Bad, Matteo Vitali, Raul Dumitras e Tony Renda. Il pubblico del docu-reality non sembra aver particolarmente apprezzato la scelta dei concorrenti, ritenendoli già fin troppo equivoci e con diversi scheletri nell'armadio.

Ma non solo: sembra che, per alcuni dei fan, i 7 fidanzati manchino dello charme e dell'avvenenza che porterebbe le tentatrici ad essere davvero interessate a loro. Così, non sono mancati i commenti e sul web è esplosa l'ironia. Alcuni di questi commenti si sono rivelati particolarmente pungenti e sono rivolti soprattutto alle tentatrici e al "coraggio" che sarà loro richiesto per corteggiare i fidanzati, vista la loro "scarsa avvenenza".

Tra i commenti più diffusi ci sono stati quelli in cui si incoraggiava la produzione del programma a dare un aumento alle tentatrici, visto che avrebbero dovuto rapportarsi con i partecipanti scelti:

"Devono corteggiare questi fidanzati? Pagate le tentatrici!"

Temptation Island, ecco cosa sappiamo della nuova edizione!

In attesa di conoscere meglio le 7 coppie di partecipanti al reality, da qualche giorno è emersa la conferma che Temptation Island tornerà anche per una doppia edizione. I primi indizi sul doppio appuntamento del docu-reality sono emersi quando alcuni fan hanno notato che la pubblicità della Fascino, in cui Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, invitava le coppie a iscriversi al programma, andava ancora in onda.

Un'anomalia vera e propria, dato che le 7 coppie erano state già tutte presentate e a distanza di una settimana sarebbe iniziata la trasmissione. Perciò, i fan ne hanno dedotto che si trattasse di una ricerca per i casting di una seconda edizione di Temptation Island diversa da quella che debutterà tra poco.

A dare la conferma che il docu-reality ritornerà per una seconda edizione è stato Davide Maggio. Sul sito di informazione è apparsa la notizia secondo cui a fine agosto, in Sardegna, partiranno le riprese per l'edizione autunnale di Temptation Island, dopo lo stop della versione invernale, annunciata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, ma poi mai realizzata.

Questo raddoppio dovrebbe vedere al timone sempre Filippo Bisciglia, sebbene non sia ancora giunta la conferma. Tuttavia, il pubblico sarebbe piuttosto deluso se Bisciglia non facesse ritorno, visto che il conduttore è tra i personaggi più amati dai fan del programma. Inoltre, questa edizione raddoppiata non sarebbe un unicum, visto che nel 2018, 2019 e 2020 erano andate in onda le versioni Vip con la conduzione di Simona Ventura e Alessia Marcuzzi.

