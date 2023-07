Temptation Island, le prime parole di Giuseppe e Gabriela dopo l'uscita dal programma

Gossip TV

La quarta puntata di Temptation Island ci ha regalato un nuovo colpo di scena: Giuseppe e Gabriela hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione. Ecco le loro prime dichiarazioni dopo il falò di confronto.

La quarta puntata di Temptation Island ci ha regalato un colpo di scena clamoroso: quando Filippo Bisciglia, conduttore del format dell'estate di Canale5 ha rivelato che per Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara il loro viaggio nei sentimenti non era ancora terminato, il pubblico non si aspettava certo l'epilogo che ha poi visto in tv, ieri sera, lunedì 17 luglio.

Temptation Island, le prime parole di Gabriela e Giuseppe dopo il falò di confronto

Mentre nella terza puntata, Gabriela ne aveva dette di tutti i colori al fidanzato con cui sta da 7 anni, nella quarta puntata la ragazza ha deciso di personarlo e di concedere alla loro storia una seconda possibilità. Così, mentre il web si sollevava in un impeto di rabbia collettiva e sdegno per l'atteggiamento della ragazza, i due hanno lasciato il programma mano nella mano.

Su Witty Tv, la redazione ha poi pubblicato le prime dichiarazioni della coppia dopo l'uscita di scena da Temptation Island. Nel video si può vedere quanto Gabriela fosse emozionata nell'aver accettato di dare al suo Giuseppe una seconda chance:

"Non l'ho mai visto così. Mai. Mi è sembrato sincero. L'ho guardato negli occhi. Mi da piacere, però, rimango in punta di piedi. Mi deve dimostrare, non è che da domani 'non ti vai a prendere il caffè' o 'non ti muovi da casa'. Non esiste, piano piano, da stasera. All'inizio non mi mancava, a dire la verità, non mi mancava proprio. Da quando ho iniziato a vedere i video e i falò stavo malissimo. Ho avuto paura, ho iniziato a pensare non è che gli piace quell'altra persona e io devo ricominciare da zero. Sono stata malissimo e ho capito che lo amo ancora. Non è abitudine è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti."

In realtà, stando alle sue parole sembra proprio che più di amore si parli di abitudine e paura della solitudine, ma se neppure tutto ciò che ha visto nel reality l'ha spinta a lasciare Giuseppe allora sarà amore vero. E, invece, l'ex American Boy cosa ha dichiarato? Stando a quanto detto, lui ha avvertito "n'emzione troppo forte, perché a oggi sono passati sette anni e la sento sempre". Il ragazzo ha rivelato che ora ha davvero una nuova consapevolezza, si è liberato di tutto ciò che aveva dentro:

"Ora, non ho più nulla da dire. Il male che avevo l'ho cacciato stasera."

Scopri le ultime news su Temptation Island