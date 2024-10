Temptation Island, la tentatrice Sofia smaschera Alfred: "È un falso, un manipolatore. Ecco cosa ha fatto"

Gossip TV

La discussa tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island, Sofia Costantini, ha letteralmente stroncato Alfred Ekhator e rivelato tutta la verità su quello che è successo tra di loro dopo la fine del docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

La settima e ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri martedì 22 ottobre 2024 su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena. Con grande sorpresa di tutti, la tentatrice Sofia Costantini si è presentata da sola davanti a Filippo Bisciglia e ha letteralmente smascherato Alfred Ekhator, accusandolo di essere un falso manipolatore.

Sofia contro Alfred: tutta la verità della tentatrice

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, i telespettatori hanno finalmente scoperto cosa è successo alla coppia formata da Alfred Ekhator e Anna Acciardi un mese dopo il falò di confronto. Il ragazzo si è presentato da solo da Filippo Bisciglia, ma a fornire una versione molto più dettagliata della storia è stata Sofia, la singlecon cui aveva lasciato il docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

Senza mezzi termini, la bella e discussa tentatrice Sofia ha svelato di essere stata lasciata da Alfred con un messaggio. Mi ha scritto: Non sono più interessato a portare avanti questa conoscenza con te, stammi bene e buona vita" ha raccontato la single visibilmente delusa e amareggiata. Non contenta, però, la Costantini ha colto l'occasione anche per raccontare a Bisciglia cosa è realmente successo tra lei e l'ex di Anna dopo la trasmissione, accusandolo di essere un bugiardo manipolatore:

Sono qua da sola perché lui ha iniziato a sminuirmi e a tenere i piedi in due scarpe. Aveva ragione Anna. Lui è una persona che usa gli altri, già la sera stessa che siamo usciti a Temptation Island voleva venire a letto con me. Tratta le persone come degli oggetti. Quello che diceva Anna era vero, non ha coscienza di quello che fa. Si parlava di andare a Parigi e New York insieme. Vedevo i suoi occhi, sembravano sinceri. Lui è un falso, un manipolatore.

Alfred e Anna un mese dopo: le versioni dei due non combaciano!

Un mese dopo il falò di confronto a Temptation Island, Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono tornati da Filippo Bisciglia per raccontare cosa è successo dopo aver lasciato il villaggio delle tentazioni separati, ma anche in questo caso la ragazza ha smentito la versione del suo ex fidanzato. Se lui ha rivelato al conduttore Filippo Bisciglia di aver rivisto Anna e di averle chiesto scusa, lei ha confermato di averlo rivisto ma solo per restituirgli le sue cose:

Non mi ha chiesto scusa per il bacio o per le altre cose. Io alla mia famiglia non ho mai detto nulla e non c'è mai stato nessun ricatto morale. Prima di entrare a Temptation mi aveva chiesto di andare a convivere e che voleva creare una famiglia con me. Alfred voleva tornare con me, ha detto di essere ancora innamorato di me. I sentimenti per me non svaniscono da un giorno all'altro. Per tutto l'amore che provo ci sarei tornata se lui mi avesse mostrato pentimento.

