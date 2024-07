Temptation Island, la rivelazione inedita di un'ex protagonista del reality: "Conosco Raul, da single era un'altra persona"

Gossip TV

Jessica Mascheroni, ex protagonista di Temptation Island, ha rotto il silenzio sulla coppia formata da Raul Dumitras e Martina De Ioannon lasciandosi andare a una rivelazione inedita sul ragazzo.

Manca poco alla terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 11 luglio 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, la discussa coppia formata da Raul Dumitras e Martina De Ioannon è finita nel mirino di un'ex protagonista del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Il retroscena su Raul Dumitras

Raul Dumitras e Martina De Ioannon sono tra i protagonisti più chiacchierati dell'attuale edizione di Temptation Island. Il motivo? La gelosia del ragazzo, considerata eccessiva sia dalla fidanzata che dalla maggior parte del pubblico di Canale 5, che ogni settimana segue con molta attenzione le dinamiche delle coppie che hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore nel famoso villaggio delle tentazioni.

A dire la sua sulla coppia formata da Raul e Martina è arrivata un'ex protagonista di Temptation Island. Stiamo parlando di Jessica Mascheroni che, in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha spiegato di conoscere Raul e rivelato un retroscena inedito. Secondo la ragazza, Raul non sarebbe così geloso come sembra:

Leggi anche Francesca Sorrentino sotto shock: ecco cosa è successo!

Conosco Raul, diciamo che è stato un mio amico di serata quando ero a Roma, non conosco lei. Però li vedevo sempre come una coppia affiatata, non pensavo avessero tutti questi problemi. Infatti mi sono stupita quando ho visto che erano una delle coppie del programma. Non credevo fosse così geloso e possessivo come sta uscendo ora. Ripeto, lo conosco e non mi sembrava un tipo così poi è vero che in una coppia una persona cambia… mi dispiace però che lo stiano attaccando. L'ho sempre visto durante le serate, era una persona amichevole. Da single uno può fare quello che vuole, però pazzo, geloso, possessivo, mi ha un attimo turbata questa cosa...da single era completamente un’altra persona.

Alessia Bottiglia e il post di apprezzamento per Raul Dumitras

Se Jessica Mascheroni ha svelato un retroscena inedito sul carattere di Raul Dumitras, Alessia Bottiglia ha espresso il suo apprezzamento nei confronti del fidanzato di Martina De Ioannon. La protagonista della passata edizione del programma ha ripreso una frase detta da lui nel villaggio di Temptation Island "Se passa una donna non la guardo e non perché sono forzato, ma perché non ho proprio il desiderio. Posso stare sul tronco lì davanti a lei, l’amerò alla follia perché tra venti giorni l’amerò come l’amo ora" e poi ha aggiunto "Che uomo" con l’emoji di una faccina con gli occhi a cuore.

Scopri le ultime news su Temptation Island.