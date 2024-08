Temptation Island, l'ex tentatrice Nicole Belloni parla di Raul: "Una persona a cui tengo"

Gossip TV

L'ex tentatrice Nicole Belloni, che a Temptaion Island si era avvicinata ad Alex Petri, ha confermato la frequentazione con Raul Dumitras.

Temptation Island, Nicole e Raul si stanno frequentando, arriva la conferma da parte dell'ex tentatrice

Nicole è stata una delle 13 single protagoniste di Temptation Island 2024. Durante il programma, ha sviluppato una particolare affinità con Alex Petri, fidanzato di Vittoria Bricarello, suscitando curiosità tra il pubblico per la loro crescente complicità. Nata nel 1998, Nicole proviene da Milano e sta studiando per diventare posturologa e personal trainer. Attualmente lavora come modella e, secondo quanto ha rivelato nel suo video di presentazione su Witty, è impegnata a seguire corsi di posturologia e formazione per diventare personal trainer. Tra le sue passioni, ha menzionato la palestra, i viaggi e il tempo.

Di recente la ragazza è stata immortalata con Raul, il giovane romano ex fidanzato di Martina De Ioannon. I due ragazzi, in occasione del compleanno di Nicole, sono stati avvistati in atteggiamenti molto intimi e sono stati presto confermati i rumors prima che il programma finisse, ovvero che l'imprenditore romano stesse frequentando una delle tentatrici (anche se il nome non era stato ancora rivelato).

Nicole, su Instagram, ha parlato inizialmente di Alex Petri, 36enne originario di Feletto che ha partecipato in coppia con Vittoria Bricarello con la quale è uscita separatamente dal reality:

"Nonostante non sia scattata la scintilla, siamo rimasti in buoni rapporti. E’ stata comunque la persona con cui ho trascorso molti dei momenti nel villaggio e sono contenta di averlo conosciuto perché è una bella persona. Spero che possa trovare una persona che lo faccia stare bene e riesca a tirare fuori il meglio da lui."

Parlando di Maika Randazzo e Lino Giuliano, la 25enne ha risposto:

"Non sono nessuno per giudicarli però sono due persone lontane dal mio essere. Per quanto riguarda Lino posso dire che nonostante non sia magari il mio uomo ideale ho apprezzato il fatto che sia stato e che è stato sé stesso al 100%. Coerente con il suo percorso."

L'ex tentatrice ha infine confermato la frequentazione con Raul:

"Come va con Raul è la domanda più gettonata e capisco che sia la cosa che più vi interessi però al momento preferisco non espormi. Vi posso dire che sicuramente è una persona a cui tengo e voglio preservare il rapporto da pettegolezzi e da gente che è solo in cerca di visibilità."

