Temptation Island, l’addio di Diandra e Valerio ovvero storia di un uomo che voleva la Vita umile con un Abito griffato

Diandra e Valerio si scontrano al falò di confronto anticipato, in onda nella puntata di Temptation Island del 1° ottobre 2024 su Canale 5. Il pugliese esce perdente dall’addio con la sua fidanzata, che invece viene apprezzata moltissimo sui social.

La coppia formata da Diandra e Valerio è senza dubbio la più complessi di questa edizione di Temptation Island. Mentre per le altre, infatti, è il sentimento o il rispetto a mancare, in questo caso assistiamo alla nascita di un percorso alternativo che i due vogliono percorrere per le loro vite, pur essendo innamorati l’uno dell’altra, per non anteporre il sentimento alla ragione. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5, Valerio ha costretto Diandra al falò di confronto anticipato e ne è uscito decisamente sconfitto.

Temptation Island, Diandra e Valerio: un disastro annunciato

Quando su Canale 5 hanno iniziato a circolare i primi promo della nuova stagione di Temptation Island, tornata con un incredibile raddoppio a settembre grazie al successo ottenuto con la messa in onda di luglio, la coppia di Diandra e Valerio ha attirato immediatamente l’attenzione del pubblico di Mediaset. Nel video di presentazione, infatti, la romana si mostra molto decisa e poco incline a scendere a compromessi, quasi viziata ad un primo sguardo, sulla sua situazione finanziaria e sui progetti che coltiva a Roma, la sua città che non lascerebbe mai. Valerio, invece, appare come un uomo innamorato che sta facendo molteplici sacrifici per la sua compagna, ma che ora vuole una vita semplice in Puglia. Letto tutto quanto? Benissimo, ora dimenticatelo perché la situazione è drammaticamente opposta.

Puntata dopo puntata, infatti, inizia a trasparire la verità che Valerio, da bravo venditore di sabbia nel deserto del Sahara, è riuscito a non far trapelare fino all’ultimo mostrandosi come un uomo addolorato per essere stato messo da parte. Tutti a pensare a Diandra come una ben meno iconica Miranda Priestley, donna lavoratrice che sacrifica da sempre la famiglia e vuole avere il totale controllo della situazione e dei sentimenti, quando poi si scopre che il nuovo progetto lavorativo della romana è stato avviato solamente da 4 mesi. Quattro Mesi… Quattro! Ma quale sacrificio può aver avvertito Valerio in un lasso di tempo talmente breve da risultare quasi ridicolo? Ci troviamo dunque davanti ad una situazione ben più complessa di quella di Antonio con la single Saretta.

Qui parliamo di un uomo adulto che è stato abituato a vivere al di sopra del suo reale impegno lavorativo dato che, come riporta Diandra, Valerio lavora sei ore al giorno nel suo locale, lo stesso di cui si lamenta perché gli porta via tempo, ma ci chiediamo quale tempo dato che un turno di sei ore ben pagato sarebbe oro per tantissime persone al giorno d’oggi. Vacanze in barca - il momento più alto è quando lui si lamenta del fatto che lei lo porti in vacanza a Porto Cervo, poverino - abiti griffati e uscite mondane: ecco cosa mancava a Valerio negli ultimi quattro mesi. Tutti gli indizi, infatti, portano a pensare che la crisi del pugliese sia dovuta non tanto al poco tempo trascorso con Diandra quanto al fatto che lei non avesse più tempo per portarlo a cena fuori.

Temptation Island: Valerio che vuole la vita semplice ma la sicurezza economica di Diandra

Continuiamo la nostra analisi e parliamo del comportamento di Valerio nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island. Mentre Diandra non ha praticamente calcolato nessun essere umano che non fossero le sue colleghe - e anche qui ha palesemente fatto una bella scrematura di chi non riteneva particolarmente brillante - Valerio alla fine ha ceduto alla figura del dandy fascinoso e ha fatto il cascamorto con Julia. Non è successo nulla di particolarmente oltraggioso (beh, poi come superare il limone di Alfred e Sofia? Impossibile) ma è evidente che al pugliese piace fare il piacione, con quell’atteggiamento di uomo vissuto che ora vuole godersi la vita semplice, passeggiando al mare e facendo un aperitivo al tramonto. Cosa che, dice certo, non ha mai vissuto.

Non siamo andati a controllare per filo e per segno il suo profilo Instagram solo per pietà, perché Valerio ieri ha sparato una sequela di assurdità finendo con l’incartarsi da solo, che sarebbe come sparare sulla croce rossa. Comunque non crediamo sia possibile che in sette anni a Roma e oltre la coppia non si sia mai in modo più assoluto concessa un aperitivo al mare, dato che il romano medio si trova al bar di Ostia più vicino alla riva appena esce un raggio di sole a inizio maggio. Sorvoliamo sui tecnicismi e arriviamo al dunque. Cosa abbiamo visto nel rapporto complicato tra Diandra e Valerio? Una donna forte ma molto sola, che ha dovuto dimostrare anche al suo compagno di potercela fare, sentendosi poco compresa e sostenuta (errore che Valerio stesso ha riconosciuto passando tra un argomento all’altro, quasi non fosse uno dei nuclei principali della possibile crisi). Diandra non ha totalmente ragione perché nelle materie dei sentimenti questo è difficile da stabilire qualora non accada qualcosa di eclatante, ma il suo corpo parlava per lei: un corpo contratto, sofferente, con le braccia serrate e tese come a volersi proteggere da una decisione ormai impossibile da non prendere.

Passiamo a Valerio. Il pugliese è un uomo che vuole vivere oltre il suo reale impegno, che sente che il suo poco impegno è molto di più di tutto quello messo da chi gli sta intorto, tratti narcisisti, sa fingere di essere perfettamente comprensivo mentre lancia la prossima stilettata, forse nella speranza che Diandra venda tutto e gli permetta di fare la vita da nababbo in Puglia, così da poter poi postare le foto dei suoi picnic al mare con calice di prezioso champagne. E poi Valerio… L’abito griffato con la ciabatta di plastica? Che cali il sipario.

