Temptation Island, Karina Cascella commenta la relazione tra Lino Giuliano e la tentatrice Maika Randazzo

L'ex volto di Uomini e Donne Karina Cascella ha detto la sua su una delle nuove coppie nate a Temptation Island: Lino Giuliano e Maika Randazzo! Ecco cosa ne pensa!

Temptation Island tiene incollato il pubblico di Canale5 allo schermo in queste calde sere estive: ogni puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia registra ottime percentuali di share e le coppie protagoniste di questa edizione hanno regalato momenti già memorabili. E tra il pubblico di appassionati del viaggio di sentimenti di questi personaggi ci sono anche diverse personalità del mondo della tv. Ida Platano, Manuela Carriero di Uomini e Donne seguono con attenzione Temptation Island e lo stesso si può dire di Karina Cascella. Quest'ultima, in particolare, di recente ha espresso il suo pensiero su una delle nuove coppie che è nata durante la scorsa puntata di Temptation Island: quella formata da Lino Giuliano e dalla tentatrice Maika Randazzo.

Temptation Island, Karina Cascella dice la sua su Lino Giuliano e Maika Randazzo

Il fidanzato di Alessia Pascarella ha chiesto alla tentatrice di lasciare con lui il programma e, sorprendendo tutti, Maika ha accettato di uscire da Temptation mano nella mano con il barbiere napoletano. I fan del reality non hanno trattenuto commenti al vetriolo sulla nuova coppia, anche perché Maika non aveva mai mostrato particolare interesse per Lino Giuliano, a eccezione dei suoi doveri di tentatrice.

I commenti sono fioccati anche per come la regia di Temptation Island ha deciso di mostrare la fine della storia tra Alessia e Lino: quando per l'ennesima volta Lino ha rifiutato il falò di confronto chiesto da Alessia, è toccato a Filippo Bisciglia prendere in mano la situazione e fare qualcosa di mai tentato prima. Il conduttore ha girato un video di Alessia ed è andato nel villaggio dei fidanzati per mostrarlo a Lino e fargli comprendere che non poteva più nascondersi dietro Maika.

Sulla situazione tra quest'ultima e il barbiere napoletano, l'ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella ha detto la sua senza mezzi termini e ha dichiarato che, se non fosse stata per la presenza delle telecamere e il contesto televisivo, al di fuori del programma, Maika non avrebbe mai degnato Lino neppure con uno sguardo:

"Vorrei ricordare ai ragazzi, soprattutto ad alcuni tipo Lino, che quando ci sono le telecamere è tutto bello. Le ragazze devono avvicinarsi e devono approcciare, perché ovviamento è quello il gioco. Ma questi ragazzi non devono dimenticare che se fuori da lì avessero in contrato quelle ragazze in un contesto senza telecamere, loro non li avrebbero guardati nemmeno di striscio. Lo vorrei ricordare nel caso in cui qualcuno ci credesse al fatto che le ragazze potessero essere interessate a loro"

Karina Cascella ricordando ai fidanzati (Lino in primis) quello che sappiamo tutti:

Se non avessero avuto le telecamere puntate addosso, nessuna delle tentatrici si sarebbe mai avvicinata a loro.#TemptationIsland pic.twitter.com/qny3trhJGt — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) July 20, 2024

Temptation Island, il viaggio nei sentimenti di Lino e Alessia non è ancora finito!

Nonostante Lino abbia lasciato Temptation Island con Maika, il conduttore Filippo Bisciglia ha rivelato che il loro viaggio nei sentimenti non è ancora concluso! Cosa avrà voluto dire il conduttore con queste parole? Stando ad alcune anticipazioni, infatti, sembra che Lino avrà dei ripensamenti e chiederà ad Alessia di rivedersi.

A svelare lo scoop è stato Dagospia, che ha rivelato:

"[...] Perché lui, abbandonato sul trono davanti a Filippo Bisciglia tornerà alla carica chiedendo di poter incontrare nuovamente (l'ex?) fidanzata. Alessia resisterà al fascino del furbetto o tornerà a casa con il fidanzato-zavorra?"

Se davvero fosse così, allora, vorrebbe dire anche che le parole di Karina Cascella su Lino e Maika corrisponderebbero al vero e che, probabilmente, fuori dal programma, la tentatrice non ha alcun interesse per Giuliano, tanto da decidere di lasciarlo e spingere il barbiere a cercare conforto tra le braccia di Alessia. Andrà davvero così? E Alessia cosa deciderà? Dovremo attendere mercoledì 24 luglio per scoprirlo!

