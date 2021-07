Temptation Island, Jessica sotto shock: Alessandro nella camera della Tentatrice (VIDEO)

Gossip TV

Le Anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island, ci rivelano che il viaggio di Alessandro prenderà una piega inaspettata.

Tra poche ore scopriremo cosa accadrà alle coppie di Temptation Island, quali pieghe inaspettate avranno preso i loro percorsi e chi di loro sarà chiamato ad affrontare un falò di confronto rovente. Le Anticipazioni sulla puntata del reality show, condotto da Filippo Bisciglia, ci rivelano che Alessandro prenderà una decisione inaspettata, intrufolandosi nella camera della tentatrice Carlotta. Come reagirà Jessica?

Anticipazioni Temptation Island, Alessandro sconvolge Jessica

Manca sempre meno alla puntata finale di Temptation Island e per le coppie è tempo di pensare al futuro. Da quando ha fatto il suo ingresso nel reality show, condotto da Filippo Bisciglia, Alessandro ha mostrato di avere un solo ed unico amore: sé stesso. Il fidanzato di Jessica, infatti, è un patito di sport e alimentazione sana, tanto da attendere con trepidante attesa l’ingresso del suo quotidiano yogurt greco, messo a disposizione dalla redazione, più che l’ammiccamento di qualche single. Jessica ha commentato sempre molto divertita il percorso di Alessandro, facendo notare come il suo compagno sia troppo preoccupato di sé stesso per accorgersi dei suoi bisogni, tanto che lei non sa se continuare o meno un rapporto in cui il suo benessere non verrà mai prima di una sana dose di probiotici naturali.

Nella puntata di questa sera, tuttavia, assisteremo ad una vera e propria svolta per il percorso di Alessandro grazie alla vicinanza della bella single Carlotta. La tentatrice, infatti, sembra essere in grado di tirare fuori il vero carattere del concorrente, distogliendolo dalla palestra e dalla sua forma fisica. Jessica rimarrà spiazzata dal suo fidanzato, che si recherà in camera di Carlotta senza pensarci due volte, sebbene sia consapevole che nella casa delle tentatrici non ci sono telecamere. Quello che vedrà Jessica, la spingerà a chiedere il falò di confronto anticipato?

Il video delle anticipazioni ci rivela che Jessica cercherà di prendere sportivamente il rapporto tra Alessandro e Carlotta, felice che il suo fidanzato stia cercando di mettersi realmente alla prova. La complicità tra i due, tuttavia, potrebbe mettere tutti i buoni propositi in discussione, dal momento che Jessica non si sarebbe mai aspettata di vedere il suo fidanzato così preso da un'altra donna, cosa che la sconvolgerà non poco.

