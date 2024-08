Temptation Island, Jenny Guardiano è stata corteggiatrice di un tronista di Uomini e Donne!

Gossip TV

Una delle protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, Jenny Guardiano, è stata anche corteggiatrice di un tronista di Uomini e Donne. Ecco di chi parliamo!

Non è inusuale che alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne finiscano per intraprendere un viaggio nei sentimenti a Temptation Island o che, viceversa, ex volti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia cerchino l'amore nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Lo abbiamo visto per alcuni noti volti del trono over, ma anche per i più recenti tronisti come Manuela Carriero e il suo ex corteggiatore Carlo Marini. Di recente, una segnalazione sul web ha fatto emergere che anche una delle protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island aveva in passato provato a corteggiare un tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Jenny Guardiano.

Temptation Island, Jenny Guardiano è stata un'ex corteggiatrice di un tronista a Uomini e Donne

Jenny Guardiano è stata tra le protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island: la 26enne è fidanzata con Tony Renda e i due avevano deciso di partecipare alla trasmissione per via dell'atteggiamento di Tony. Quest'ultimo, infatti, era molto possessivo con Jenny, impedendole anche di uscire con le amiche, e al contempo non perdeva occasione per flirtare e chattare con altre ragazze all'insaputa di Jenny.

I due sono fidanzati da diverso tempo e l'esperienza nel programma li ha uniti ancor di più, nonostante il pubblico sperasse di vedere Jenny uscire single dal resort Is Molus Relais. Jenny non è estranea ai programmi Fascin, visto che, come ha svelato una segnalazione recente, in passato ha preso parte a Uomini e Donne come corteggiatrice di un tronista.

A svelarlo è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato sul suo account Instagram un frame di un video in cui si vede Jenny, nello studio del dating show, mentre discute con una nota corteggiatrce. Stiamo parlando di Virginia Stablum, che è attualmente fidanzata con Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni. Virignia e Jenny nel 2018 erano scese entrambe per corteggiare Nicolò Brigante, che alla fine scelse Virginia come sua compagna.

Temptation Island, Jenny Guardiano: "Ecco perché ho deciso di dare a Tony una seconda chance"

Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island e, nonostante il pubblico amante del reality di Canale5 sperasse di vedere Jenny liberarsi dal fidanzato libertino e dalla doppia vita, alla fine la ragazza ha deciso di concedergli una seconda possibilità. La coppia, nel video che li mostrava un mese dopo Temptation, si è mostrata unita e innamorata, con Tony che ha promesso alla fidanzata di mandare in pensione per sempre Mr. Hyde, il suo alterg ego latin lover.

Dato che spesso a Jenny è stato chiesto perché avesse deciso di dare al fidanzato una seconda chance, l'ex volto del reality ha raccontato le sue motivazioni, svelando che ha deciso di fidarsi di Tony e di provare a vedere come sarebbero andate le cose tra loro:

"Ultimamente sì stiamo ritrovando la nostra serenità, Tony sta mantenendo le sue promesse che erano motivo principale delle nostre discussioni. Sto andando alle serate, ci stiamo organizzando cose carine insieme. Lo vedo realmente intenzionato nel recuperare il rapporto con me e non vedo perché non dare l’opportunità ad una persona con cui stai da 5 anni, che ami da 5 anni, per cui ci ho provato da 5 anni, adesso gli nego la possibilità? Io ho voluto per tantissimo tempo avere un bel rapporto con lui, un equilibrio con lui e ora glielo nego? Ragazzi, i commenti negativi ci stanno però dobbiamo ricordare che oltre il programma ci sta la vita. Non avrebbe avuto senso dirgli di no e poi tornare a cercarlo perché mi mancava. Io me la voglio vivere quindi mi becco le critiche, se non andrà bene… andrà bene."

