Temptation Island, in onda stasera su Canale 5 la quarta puntata: le Anticipazioni

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella nuova puntata di Temptation Island!

L'attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 17 luglio 2023, su Canale 5 andrà in onda la nuova puntata della decima edizione di Temptation Island. Cinque le coppie che continueranno a mettere a dura prova i loro sentimenti: Ale e Federico, Daniele e Vittoria, Francesca e Manuel, Perla e Mirlo, Gabriela e Giuseppe.

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island

Dopo l'uscita di scena di Manu e Isabella e di Davide e Alessia, che hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island e proseguire la loro storia d'amore lontano dalle telecamere, cinque sono le coppie ancora in gioco: Ale e Federico, Daniele e Vittoria, Francesca e Manuel, Perla e Mirlo, Gabriela e Giuseppe. Per quanto riguarda questi ultimi, stasera scopriremo finalmente come finirà il loro viaggio nei sentimenti.

Per chi non lo sapesse, il bacio con il tentatore Fouad aveva portato Giuseppe a richiedere un falò di confronto immediato con Gabriela. Confronto in cui se ne sono dette di tutti i colori e alla fine del quale i due avevano deciso di prendere strade diverse. Stando alle anticipazioni, però, il finale è ancora tutto da scoprire!

Leggi anche La scelta di Federico

Per quanto riguarda Alessia, vedendo Federico disinteressato alla loro storia e sempre più vicino alla single Carmen, ha chiesto alla produzione di non mostrargli più i video riguardanti il suo viaggio nei sentimenti. Continua invece tra alti e bassi il percorso delle altre tre coppie formate da: Mirko e Perla, Francesca e Manuel, Daniele e Vittoria. L'appuntamento con Temptation Island è per stasera su Canale 5! Non mancate.

Scopri le ultime news su Temptation Island.