Temptation Island, in arrivo la nuova edizione? Un dettaglio importante non è sfuggito ai fan

Gossip TV

Temptation Island si farà? Sembra di sì, a giudicare da un piccolo dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti dei programmi Mediaset. Vediamolo insieme.

Temptation Island 2023 si farà? A giudicare da un importante dettaglio apparso in tv, sembra proprio di sì. Durante la puntata di Uomini e Donne di ieri, martedì 14 febbraio, è andato in onda in sovraimpressione un messaggio che sembrerebbe confermare questa teoria.

Temptations Island 2023: iniziati i lavori per la nuova stagione

Il programma che ha appassionato migliaia di spettatori e che fa compagnia al pubblico di Canale 5 durante l'estate sta per tornare: durante la puntata di Uomini e Donne è infatti stato mostrato un messaggio che annunciava l'apertura dei casting delle nuove coppie che affolleranno il programma. A condurrlo sarà sempre Filippo Bisciglia, il quale - come riporta Biccy - ha rilasciato un'intervista a Nuovo nella quale ha rivelato che tornerà per la prossima edizione.

Il conduttore ha anche espresso le sue perplessità circa il mancato rinnovo della trasmissione nella programmazione dell'anno scorso:

"Era andato in onda per 8 anni di seguito ed è l'unico programma che ha sempre avuto un boom di ascolti, nonostante fosse inserito nel palinsesto estivo. Facevamo numeri che battevano le trasmissioni della stagione invernale."

Un'ulteriore conferma della prossima edizione di Temptation Island è arrivata anche dall'Amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi che ha presentato tutti i vari programmi di prossima uscita sulla sua rete. Non ci resta che scoprire chi saranno i prossimi concorrenti e quando dovrebbe andare in onda la nuoa edizione.

Scopri le ultime news su Temptation Island