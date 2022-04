Gossip TV

E' ufficiale: Temptation Island, il docu-reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, non andrà in onda: ecco perché.

Temptation Island, il docu-reality dedicato alle coppie e condotto da Filippo Bisciglia, non andrà in onda. Da diverso tempo circolavano indiscrezioni sul futuro incerto riguardo al programma ed è ormai ufficiale: Mediaset dovrà fare a meno di una granitica certezza del palinsesto estivo di Canale 5.

Palinsesto estate 2022, Temptation Island non ci sarà: ecco per quale motivo

Di recente, Bisciglia, al timone del programma dal 2014, aveva rivelato di non avere ancora notizie in merito alla nuova edizione, l'undicesima, ed oggi è arrivata la conferma che il reality non sarà presente nel palinsesto estivo di Mediaset. Il motivo è stato spiegato dai colleghi di TvBlog.

"Stando a quanto ci risulta, infatti, Temptation Island non andrà in onda la prossima estate. Questa sarebbe la decisione presa da Maria De Filippi, che con la sua Fascino Pgt produce il reality delle corna la cui ultima edizione si è chiusa a luglio scorso con un sorprendente 27,40% di share (il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri esultò definendo la trasmissione “la proposta più amata della programmazione estiva della tv italiana”). Non a caso, la produzione al momento sarebbe ferma."

"Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe essere sostituito dalle repliche di Tu sì que vales (che tornerà poi in autunno, nella consueta collocazione del sabato sera, dove da anni è leader incontrastato in termini di ascolti)."

Secondo quanto rivelato dal portale, non tutto è perduto e Temptation Island potrebbe tornare in onda ad autunno:

Dopo l’estate non è escluso che Temptation torni (con registrazione ad agosto in Sardegna). Già nel 2020, lo ricorderete, la trasmissione ebbe una versione autunnale, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi (attualmente fuori da Mediaset). Ad oggi, lunedì 11 aprile, la certezza è che l’estate 2022 di Canale 5 sarà senza Temptation Island . Il che non è un dettaglio, considerando i numeri e il successo (non solo televisivo) del titolo prodotto dalla De Filippi. Che con la finale di Amici , prevista a maggio, chiuderà la sua stagione televisiva.

Il problema sul suo proseguimento, sarebbe legato ad un mancato accordo tra Fascino PGT e Banijay Italia:

"Quella conclusa a luglio scorso dovrebbe essere l’ultima edizione di Temptation Island targata Fascino. Infatti, non ci sarebbe l’accordo tra la società controllata al 50% da Maria De Filippi (l’altra metà è nelle mani di Rti-Mediaset) e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format" aveva rivelato TVBlog lo scorso agosto.