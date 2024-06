Temptation Island, "Ho una doppia vita, c'è un Mr Hyde quando Jenny non c'è": Tony gela così la fidanzata [VIDEO]

Gossip TV

Durante i primi minuti di Temptation Island, Tony ha ammesso di avere una doppia vita, di cui la fidanzata Jenny è totalmente ignara. Ecco cosa ha svelato!

La prima puntata di Temptation Island si sta già rivelando ricca di momenti devastanti per le fidanzate del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. In particolare, Jenny e Alessia hanno dovuto osservare i loro fidanzati, Tony e Lino, comportarsi in maniera frivola e viscida con le tentatrici. Ma a sconvolgere Jenny sono state le rivelazioni di Tony in un video che le è stato mostrato durante il primo pinnettu.

Temptation Island, Tony e Mr Hyde: "Ho una doppia vita di cui Jenny non sa nulla" [VIDEO]

Per Jenny questa prima puntata di Temptation Island è stata rivelatoria: la ragazza ha chiesto di partecipare al programma perché non ha fiducia nel fidanzato Tony e crede che lui non le sia fedele. Purtroppo per lei, questa sensazione si rivelerà esatta, quando Tony confesserà in un video di avere una doppia vita, di cui Jenny non sa assolutamente nulla.

Jenny si ritrova così ad assistere, durante il suo primo pinnettu, alla rivelazione che Tony ha una doppia vita, che lui chiama Mr Hyde, e che questa prende il sopravvento quando si ritrova da solo, senza la presenza della fidanzata. Prima della fidanzata, svela il dj, viveva una vita molto diversa: andava nei locali, cambiava donne in continuazione e viveva ogni rapporto senza regole e con totale libertà.

Questa situazione è però cambiata quando ha conosciuto Jenny, ma purtroppo i sentimenti che ha per la ragazza non sono sufficienti a impedirgli, quando lei non c'è, di ricadere nelle vecchie abitudini.

Temptation Island, Tony ammette di avere una doppia vita: Jenny è devastata

Tony ha ammesso senza tanti problemi di avere una doppia vita e una sorta di doppia identità, che lui chiama Mr Hyde: quando Jenny non è vicino a lui, il dj si lascia andare alle vecchie abitudini e flirta con tutte le donne che gli capitano a tiro:

"Avevo una doppia vita fino a qualche anno fa. Jenny non conosce il mio mister hyde, lo immagina, ma non lo sa. Penso di saperlo gestire, fino ad ora non ho avuto scarsi risultati. Ci sono riuscito, ma non so fino a quando può andarmi bene. Quando non c'è Jenny, mister hyde prende il sopravvento, entro nella mia vecchia vita. Vado nei locali, suono, se lei è con me non sono me stesso, ho un altro atteggiamento. Quando non c'è Jenny ho un approccio diverso alle ragazze, sembra che ci provi. Tendenzialmente lascio il dubbio che ci provo, sondo il terreno per capire quante possibilità ho."

Jenny è parsa inizialmente molto confusa da queste dichiarazioni, tanto che non sembrava rendersi conto di ciò a cui stava assistendo. La situazione è peggiorata quando Tony ha ammesso che non ha mai insistito per portare Jenny in Thailandia, sfruttando la sua paura degli insetti, perché voleva aver modo di viversi la vacanza essendo sé stesso, al 100%. Jenny è gelata da queste dichiarazioni e fa fatica a credere a ciò che sta sentendo:

"Ma sta scherzando? Che problemi ha questo? Ma è scemo? Me lo diceva prima, così mi preparava. Ora lo sanno tutti, lui ha due personalità, quindi più donne. Non pensavo fosse così cretino, è venuto qua per lasciarmi?"

