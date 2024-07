Temptation Island, Gabriela Chieffo difende Alessia Pascarella: "Lino Giuliano ha sbagliato in tutto"

Gossip TV

L'ex protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, Gabriela Chieffo, ha preso le difese di Alessia Pascarella dopo la fine della sua relazione con Lino Giuliano.

Gabriela Chieffo, una delle ex protagoniste della precedente edizione di Temptation Island, è tornata a esprimere la sua opinione su una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia: quella formata da Alessia Pascarella e Lino Giuliano. I due, dopo che Lino si è avvicinato alla single Maika Randazzo e ha rifiutato il falò di confronto con Alessia per 5 volte, hanno deciso di prendere strade diverse. Nonostante nessuno credesse che tra Lino e Maika potesse durare al di fuori del programma, i due sono usciti allo scoperto in queste ore, lasciando a bocca aperta i fan.

Temptation Island, Gabriela Chieffo dice la sua su Lino e Alessia: "Lui totalmente no comment"

La vicinanza tra Lino Giuliano e Maika Randazzo, testimoniata anche da stories su Instagram, selfie a letto insieme e varie dichiarazioni, continua a far discutere. Intano, Alessia si è trincerata nel silenzio, limitandosi a ribadire di non voler sapere più nulla dell'uomo con cui ha condiviso 4 anni della sua vita e che sa di aver fatto la scelta migliore per sé stessa.

Mentre Gabriela Chieffo è intervenuta a rispondere ad alcune curiosità dei fan sui protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Già in passato Gabriela ha ammesso di trovare simpatico Tony e ha condannato l'atteggiamento di Lino Giuliano.

Anche in questa seconda occasione non ha perso tempo a difendere Alessia Pascarella, dichiarando apertamente che il comportamento di Lino è stato del tutto inqualificabile:

"Lino totalmente NO COMMENT: uscire prima con la tentatrice, e poi ricercare Alessia … Di Alessia credo abbia avuto un coraggio che non tutti hanno, è stata forte per sé stessa. Le auguro il meglio"

Temptation Island, Lino Giuliano esce allo scoperto con Maika Randazzo

Con uno scatto sui social, Lino Giuliano, nella giornata di sabato 27 luglio, ha svelato che lui e la tentatrice Maika Randazzo si stanno frequentando dopo la fine di Temptation Island. Nonostante i dubbi di molti fan e appassionati del reality di Canale5, la loro frequentazione sembra procedere a gonfie vele.

Non è tardata la reazione di Alessia Pascarella, che ha però chiesto ai fan di rispettare il suo silenzio e non inviarle più stories o foto della neo coppia. L'ex fidanzata di Lino Giuliano ha dichiarato di avere delle chat compromettenti che potrebbero essere deleterie per la reputazione - già non al top - dell'ex fidanzato e che solo con una tentatrice come Maika può stare, perché avranno una scadenza a breve:

" So che lo fate in buona fede ma è inutile che mi mandate le foto perché basta che apro TikTok… Credetemi che non mi fa né caldo né freddo… se me fregasse Alessia si sarebbe messa nel treno… A me fin quando mi fanno stare tranquilla, stanno tranquilli loro… Perché lui sa quello che ho nelle chat…Solo con la tentatrice può stare, sono come una busta di latte, hanno la scadenza."

