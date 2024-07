Temptation Island, Francesca Sorrentino conferma la rottura con Manuel Maura: "Poco rispetto, pensavo che..."

Gossip TV

Dopo rumors insistenti di una crisi tra i due ex protagonisti di Temptation Island, Francesca Sorrentino ha confermato la rottura tra lei e Manuel Maura!

Dopo settimane di rumors sulla rottura tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino, ex concorrenti di Temptation Island, arriva dalla diretta interessata la conferma della fine della loro storia. La coppia aveva partecipato all'edizione del 2023 del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia per risolvere i problemi che mettevano a dura prova la loro relazione. Usciti poi da single dal programma, avevano ripreso a frequentarsi dopo qualche mese, ma di recente la loro storia è naufragata e questa volta sembra per sempre.

Temptation Island, Francesca Sorrentino conferma che lei e Manuel Maura si sono lasciate

I rumors sulla rottura tra Francesca e Manuel si sono susseguiti nelle ultime settimane, ma fino a qualche ora fa, nessuno dei due aveva rilasciato alcun commento, fatta eccezione per la risposta stizzita di Manuel ai commenti negativi ricevuti da alcuni utenti social. Ma, con alcune stories su Instagram, Francesca Sorrentino ha confermato che tra lei e Manuel è tutto finito.

L'ex protagonista di Temptation Island ha trascorso alcuni giorni in Costiera e dopo aver condiviso con i fan i momenti di relax e divertimento con le amiche ha anche pubblicato un lungo commento nel quale ha rivelato che la sua relazione con Manuel è giunta al capolinea:

"Com avete potuto intuire la mia storia con Manuel è finita. Ho aspettato prima di dire qualcosa, non per hype o altro ma per metabolizzare e valutare le varie fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita."

L'ex concorrente del reality non ha voluto rivelare i motivi della rotttura, ma ha chiesto ai fan di non inviarle più immagini o video di Manuel in compagnia di altre ragazze, perché è consapevole della situazione e, per quanto stia già meglio, vedere certe immagini è ancora per lei fonte di dolore:

2Dopo gli ultimi avvenimenti pubblicati sull'altro social e poi rimossi (per evitare ricorsi legali da parte dell'interessato) vi chiedo cortesemente di non inviarmi in privato foto/ideo che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con altre ragazze. A oggi, non è più un mio problema, ma preferirei non vedere queste immagini. Seppur conduca la mia vita in totale serenità, non mi fa piacere vedere il poco rispetto (prevedibile) post relazione"

Le parole di Francesca hanno anche lasciato intendere che, evidentemente, tra i motivi della rottura ci sono gli stessi problemi che hanno dovuto affrontare in passato e che si sono ripresentati anche dopo il periodo in cui hanno vissuto insieme

Temptation Island, il percorso di Francesca e Manuel

La storia di Manuel e Francesca è diventata una delle più seguite sui social dai fan di Temptation Island, soprattutto, per la presa di coscienza della ragazza e di quanto la relazione con Manuel fosse tossica e malsana. Francesca era uscita da regina e da single dal reality e per lei già l'anno scorso si era chiesto a gran voce la possibilità del trono di Uomini e Donne. Tuttavia, a negarglielo, dopo un'ospitata insieme a Manuel in trasmissione, era stata la stessa Maria De Filippi.

Quando erano stati presenti in studio, infatti, la conduttrice aveva notato la rabbia di Francesca verso l'ex fidanzato e aveva ritenuto che non fosse del tutto pronta ancora. A distanza di mesi, Francesca e Manuel avevano ripreso a frequentarsi e in occasione delle festività natalizie avevano annunciato di essere tornati insieme.

Purtroppo, sembra che tra loro le cose non abbiano funzionato e dopo settimane di rumors, è arrivata la conferma che tra loro due sia tutto finito. I motivi non sono stati rivelati, ma è evidente che abbiano a che vedere con l'atteggiamento superficiale di Manuel. Tuttavia, sembra che questa volta Francesca abbia reagito in maniera diversa e che sia pronta a riprendersi in mano la sua vita. E, chissà che questa volta, l'ipotesi del trono non diventi poi realtà...

Scopri le ultime news su Temptation Island