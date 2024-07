Temptation Island, Filippo Bisciglia replica ai rumors sul suo rapporto con Pamela Camassa: "Sono un bambacione"

Gossip TV

Il timoniere del viaggio dei sentimenti di Temptation Island, Filippo Bisciglia, ha parlato della nuova edizione e ha replicato alle recenti indiscrezioni relative a dei presunti tradimenti nei confronti della sua compagna, Pamela Camassa.

Temptation Island, parla Filippo Bisciglia: "Quest’anno piangerò, non dico quando, ma non riuscivo a parlare"

I rumors sulla coppia sono stati diffusi di recente dall'esperto di gossip Alessandro Rosica che in merito alla loro relazione ha sempre sollevato dei dubbi e non solo di recente. Rosica infatti ha dichiarato che il conduttore romano, ex gieffino della sesta edizione del Grande Fratello nel 2006, "farebbe il panico tra Roma e Milano. Lei (Pamela Camassa) sa tutto, non è una vittima." . Secondo quanto rivelato dunque, Bisciglia tradirebbe costantemente Pamela con il suo bene stare. Filippo ha rilasciato ieri un'intervista al Il Fatto Quotidiano e oltre a parlare della nuova edizione di Temptation, ha affrontato anche un tema più intimo, quello delle sue relazioni smentendo Rosica.

"Se nella mia vita ho causato disastri a livello sentimentale? Sempre stato fidanzato e mi sono sempre comportato bene, sono un bambacione. I miei amici combinavano, io le baciavo sotto le stelle. Questo era Filippo. Giuro, è così"

In realtà durante la sua avventura del Grande Fratello, era stato accusato dalla sua fidanzata che ha poi lasciato per mettersi con una concorrente del reality (Simona Salvemini) di essere una sorta di traditore seriale, ma si parla ormai di diversi anni fa. Il 47enne romano ha parlato anche e naturalmente dell'edizione del docu-reality di Canale 5 che anche quest'anno è un record di ascolti. Il conduttore ha dichiarato che non sempre riesce ad essere neutrale nelle dinamiche delle coppie:

"Non posso spostare l’attenzione, devo restare neutro, perché i ragazzi sono lì per capire i loro sentimenti. Sono stato male con e per loro. Quest’anno piango, non dico quando, ma non riuscivo a parlare. Alcuni arrivano da un paesino di mille abitanti e si ritrovano in prima serata, in un villaggio abitato da 13 ragazzi o ragazze single. Tutti fantastici. E magari fino a quel giorno hanno avuto un solo rapporto, da quando sono adolescenti. Non capiscono più nulla. E la gente da casa giudica. Io capisco. Se fossi un concorrente di Temptation e cadessi in tentazione, alzerei le mani davanti alla mia fidanzata: “Ho sbagliato, hai ragione”.

Bisciglia ha infine parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, sua mentore:

"Le voglio tanto bene, e nel suo lavoro va ammirata e studiata: la guardo e cerco di capire. Se è vero che è un po’ temuta? No, parla con tutti. Poi è sempre un datore di lavoro."

