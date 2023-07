Temptation Island, Filippo Bisciglia: "Non siamo mai stati separati per così tanto tempo"

Gossip TV

Le dolci parole d'amore del conduttore di Temptation Island su Pamela Camassa.

Domani, lunedì 3 luglio 2023, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island. Nell'attesa, Filippo Bisciglia ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha commentato le coppie e parlato della sua storia d'amore con Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia e l'amore per Pamela Camassa

Filippo Bisciglia ha rilasciato una nuova intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha commentato il ritorno su Canale 5 di Temptation Island. Non solo. L'amatissimo conduttore del reality delle tentazioni ha colto l'occasione per parlare della sua relazione con Pamela Camassa, ex naufraga della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi:

Non siamo mai stati separati per così tanto tempo. L’ho vissuto da solo. A casa ero sempre collegato a Mediaset Extra e la vedevo in continuazione. Da questa esperienza ho imparato una cosa molto importante: non c’è un me, ma soltanto un noi.

Dopo aver parlato del suo amore per Pamela, Bisciglia ha rivelato il suo pensiero sulle coppie della decima edizione di Temptation Island: "Sono veramente carini, simpatici, educati. Mi piacciono tanto. Anche esteticamente. Sono tutti giovani. Ci sono storie interessanti e diverse". Per chi non lo sapesse, le sette coppie che hanno deciso di mettere a dura prova i loro sentimenti sono: Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Ale e Federico, Francesca e Manuel, Perla e Mirko.

