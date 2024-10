Temptation Island, Federica Petagna e Stefano Tediosi: prima foto di coppia dopo l'addio ad Alfonso D'Apice

Gossip TV

Federica Petagna e Stefano Tediosi di Temptation Island sono usciti allo scoperto come coppia, pubblicando la loro prima foto. La prima dopo l'addio di Federica ad Alfonso D'Apice!

Dopo l'esperienza a Temptation Island e il primo confronto televisivo a Uomini e Donne con Alfonso D'Apice, suo ex fidanzato, Federica Petagna è uscita allo scoperto con Stefano Tediosi, tentatore del docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. I due ex protagonisti del reality hanno, infatti, condiviso la prima foto di coppia sui social.

Temptation Island, Federica e Stefano escono allo scoperto come coppia

L'ex tentatore ha condiviso nelle sue storie su Instagram uno scatto con Federica Petagna, uscendo ufficialmente allo scoperto come coppia, dopo settimane di rumors sulla loro frequentazione. La foto arriva anche dopo che diverse segnalazioni, lanciate dall'esperta di gossip Deianira Marzano, rivelavano che Federica aveva iniziato a frequentare Antonio Fico, cugino di un'altra protagonista del programma, Titty Scialò.

Sui social era stato anche diffuso uno scatto che ritraeva Federica con il nuovo flirt, ma a distanza di poche ore dalla segnalazione, Stefano Tediosi ha messo a tacere le voci con la foto di coppia insieme alla ragazza. Nella puntata speciale di Uomini e Donne andata in onda il 24 ottobre, mentre Alfonso D'Apice si è dichiarato ancora innamorato di lei, Federica ha ammesso di aver iniziato una frequentazione con Stefano Tediosi.

Dopo la pubblicazione dello scatto che ritrae Federica e Stefano insieme e sorridenti, Alfonso ha cancellato tutte le foto che ancora aveva con Federica sul suo profilo Instagram.

Alfonso D'Apice ancora innamorato di Federica Petagna

La relazione tossica tra Alfonso D'Apice e Federica Petagna ha scatenato molte polemiche tra i telespettatori: i due sono stati insieme per 9 anni e si sono fidanzati quando Federica aveva solo 12 anni. In questo lungo periodo, come ha rivelato la ragazza, Alfonso le ha impedito di frequentare le sue amiche in, negandole anche di andare a mangiare una pizza insieme o di fare un viaggio con loro. Questa situazione è venuta alla luce durante la permanenza di Federica e Alfonso nei villaggi delle fidanzate e fidanzati, scioccando il pubblico.

Perciò, in molti hanno sperato che alla fine del percorso, la coppia decidesse di chiudere i rapporti. A sorpresa, così è stato: al falò di confronto, infatti, Federica ha deciso di lasciare Alfonso e i due hanno preso strade diverse, nonostante D'Apice le avesse dichiarato di essere ancora innamorato di lei e di aver compreso i suoi errori e l'eccessiva gelosia che aveva condizionato la loro storia.

Purtroppo, sembra si sia trattato di parole vuote, dato che Federica, negli studi Elios, ha rivelato che Alfonso, non riuscendo a rintracciare lei, ha iniziato a tempestare di chiamate i suoi genitori, non accettando del tutto la fine della loro storia.

