Temptation Island, ex tentatore sgancia la bomba e smaschera Federica Petagna: "Stefano non lo sa, ma..."

La gieffina Federica Petagna viene smascherata dall'ex tentatore di Temptation Island, Giovanni De Rosa: dopo la rottura con Alfonso D'Apice, la nuova concorrente del Gf avrebbe frequentato anche lui!

Bomba su Federica Petagna. Stando a quanto rivelato dall'ex tentatore di Temptation Island, Giovanni De Rosa, la giovane concorrente della nuova edizione del Grande Fratello avrebbe iniziato una frequentazione con lui dopo la rottura con Alfonso D'Apice.

Federica Petagna ha mentito a tutti?

Federica Petagna è finita al centro del gossip per una rivelazione inaspettata fatta da un ex tentatore di Temptation Island. Stiamo parlando di Giovanni De Rosa che, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha confessato di aver frequentato la nuova concorrente del Grande Fratello dopo la fine della sua relazione con Alfonso D'Apice. Non solo. Stando alle parole del ragazzo, Stefano Tediosi sarebbe all’oscuro di tutto:

Con Federica ho avuto un rapporto che va oltre l’amicizia, per me è una persona importante. Credo che Stefano non sappia niente di me e Federica, perché lei mi ha sempre detto che non ne ha mai parlato con lui; inoltre, nel periodo in cui ci siamo frequentati, lei mi diceva che non lo sentiva più!

Una vera e propria rivelazione shock che verrà sicuramente ripresa da Alfonso Signorini nella diretta di martedì del Gf! Ricordiamo che nella prossima puntata del reality show di Canale 5 farà il suo ingresso nella Casa proprio Tediosi. Come reagirà Federica? A proposito, invece, della decisione di Alfonso di diventare concorrente per ritrovare la campana, l'ex tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island ha dichiarato:

Non credo che ci sarà una riappacificazione, perché so che Federica non prova più niente per lui. Penso che l’entrata di Alfonso all’interno del GF sia un trampolino di lancio per entrambi!

Federica al centro delle critiche

Federica Petagna è, senza ombra di dubbio, tra i personaggi più discussi e chiacchierati del momento sia per il suo percorso a Temptation Island che per la sua nuova esperienza nella Casa del Grande Fratello. Esperienza che verrà stravolta con l'ingresso dell'ex tentatore del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. La giovane gieffina si ritroverà a dover convivere con il suo ex Alfonso D'Apice e il suo amato Stefano Tediosi.

A dire la sua sulla giovane e bella campana ci ha pensato anche Alessia Pascarella. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, infatti, l'ex compagna di Lino Giuliano ha lanciato una velenosa frecciatina a Federica, insinuando che tutto quello che ha fatto in questi mesi sia stato frutto di una chiara strategia: "Secondo me lei si era preparata tutto". Sarà davvero così? Staremo a vedere!

