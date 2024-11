Grande Fratello, Tommaso Franchi spiazza su Mariavittoria Minghetti: "Parla sempre male degli altri, è fissata con Shaila"

Gossip TV

Il gieffino Tommaso Franchi si è lasciato andare a delle affermazioni poco carine nei confronti di Mariavittoria Minghetti tirando in ballo anche Shaila Gatta e spiazzando tutti i numerosi fan del Grande Fratello.

Tommaso Franchi è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Il motivo? Il palo rifilato in Spagna alla gieffina Maica Benedicto e alcune affermazioni poco carine rilasciate nei confronti della sua compagna di avventura Mariavittoria Minghetti, che non sono per niente piaciute ai numerosi fan del Grande Fratello.

Tommaso sparla di Mariavittoria: le confessioni inaspettate

La nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda martedì 12 novembre 2024 in prima serata su Canale 5, vedrà il ritorno di Tommaso Franchi. Il giovane idraulico ha vissuto qualche giorno in Spagna nella Casa del Gran Hermano, ma il comportamento assunto nei confronti sia di Maica Benedicto che di Mariavittoria Minghetti ha spiazzato un pò tutti.

Ai telespettatori non è piaciuto il palo rifilato a Maica Benedicto, ma soprattutto non sono piaciute le forti dichiarazioni fatte su Mariavittoria. Come riportato da Biccy, il giovane concorrente del reality show di Canale 5 ha sparlato della sua compagna di avventura, tirando in ballo anche quanto successo nelle ultime settimane anche con Shaila Gatta:

Non possiamo stare insieme, non è una cosa possibile. Se mi manca? No, lei non mi manca, mi mancano tutti i ragazzi del Grande Fratello italiano. Lei è fissata con Shaila, perché non le piace come lei si comporta con la gente. Pensa che è tutta una strategia, tutta finzione. Lei ha carattere, ma litiga sempre. Parla sempre male degli altri, le piace farlo. Ed è quello che non mi piace. Io le dico che le fa male sparlare sempre degli altri. Se passi il 100% del tempo sparlando degli altri… puoi passarlo in modo migliore.

Tommaso nella bufera

Il comportamento ambiguo assunto da Tommaso Franchi nei confronti di Maica Benedicto è stato poi evidenziato nella puntata di ieri del Gran Hermano quando il conduttore Jorge Javier Vázquez ha mandato in onda sul maxi schermo l'immagine di Tommaso vestito da principe azzurro con sopra il viso uno scarafaggio (cucaracho). Il pubblico italiano non ha affatto gradito questa polemica che si è creata a discapito del giovane concorrente e sui social hanno inveito contro il Gran Hermano, difendendo così la veridicità dell’idraulico. Come reagirà Mariavittoria Minghetti quando scoprirà cosa ha detto il gieffino sul suo conto? E Shaila Gatta? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda martedì prossimo in prima serata su Canale 5.

