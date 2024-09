Temptation Island, ex tentatore senza freni: "Lino Giuliano ha esagerato, ma ha fatto spettacolo! Vorrei rivedere lei"

Gossip TV

L'ex tentatore di Temptation Island, Davide Blanda, confessa di voler rivedere Alessia Bottiglia e poi si sbilancia sul percorso fatto nel villaggio da Lino Giuliano, il campano che stasera entrerà nella Casa del Grande Fratello.

Stasera, lunedì 16 settembre 2024, in prima serata su Canale 5 partirà ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello. Tra i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa anche Lino Giuliano, che nelle ultime ore è finito nel mirino dell'ex tentatore di Temptation Island, Davide Blanda.

Davide Blanda si sbilancia su Alessia Bottiglia e Lino Giuliano

Davide Blanda ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Non Succederà Più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli su Radio Radio in cui è tornato a parlare della sua esperienza nel villaggio di Temptation Island. Esperienza segnata anche dall'avvicinamento con Alessia Bottiglia, all'epoca fidanzata con Davide Rosati. A tal proposito, l'ex tentatore ha ammesso che gli piacerebbe rivederla:

Ci siamo avvicinati nel corso del programma, mi sono trovato bene con lei e non è scontato in pochi giorni. In quel momento si poteva anche approfondire la conoscenza. Io l’ho sentita a sprazzi, in amicizia. Non ci siamo visti, non c’è stata occasione. Mi farebbe piacere, ci siamo promessi di andare a prendere un caffè. Non lo abbiamo fatto perché io avevo iniziato una relazione…al momento sono single quindi adesso la vedrei. Alessia mi potrebbe interessare. In questo momento penso che lei abbia le idee più chiare.

L’ex tentatore ha poi commentato i protagonisti dell’undicesima edizione di Temptation Island. Davide, in particolar modo, si è sbilanciato su Lino Giuliano, il discusso campano che questa sera entrerà come concorrente nella Casa del Grande Fratello:

Ha fatto fare una brutta figura alla ragazza, l’ha fatta star male ed ha fatto uscire il peggio di sé. Ha fatto sicuramente spettacolo. Mi faceva ridere ma pensandoci ha esagerato troppo. Evidentemente quando uno è in una relazione fa fatica a vedere certe cose. Evidentemente fuori vivevano cose che non sapremo mai al 100%.

Le coppie di Temptation Island 2024

Manca poco alla seconda e attesissima puntata di Temptation Island, che andrà in onda domani martedì 17 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni non mancheranno i colpi di scena: i telespettatori assisteranno a nuovi sfoghi e al primo falò di confronto della nuova stagione. Ricordiamo che le sette coppie ancora in gioco e che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio in Sardegna con i tredici tentatori e le tredici tentatrici sono: Diandra e Valerio, Fabio e Sara, Alfred e Anna, Titty e Antonio, Millie e Michele, Alfonso e Federica e Mirco e Giulia.

