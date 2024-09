Temptation Island, ex protagonista dell'ultima edizione: "Martina non è adatta a fare la tronista, Lino al Gf avrà modo di.."

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island, Alex Petri, commenta sui social la scelta di Martina De Ioannon di salire sul trono di Uomini e Donne e la partecipazione di Lino Giuliano al Grande Fratello.

Reduci dall'ultima fortunata edizione di Temptation Island, Martina De Ioannon e Lino Giuliano sono pronti a fare nuove esperienze televisive. La giovane romana, infatti, sarà una delle nuove troniste di Uomini e Donne mentre il discusso campano entrerà nella famosa Casa del Grande Fratello.

Alex Petri vuota il sacco su Martina De Ioannon e Lino Giuliano

Martina De Ioannon e Lino Giuliano saranno protagonisti della nuova stagione televisiva di Canale 5. Se la romana salirà sul trono di Uomini e Donne per provare a cercare l'amore della sua vita dopo la rottura con Raul Dumitras, il campano sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello. Partecipazioni che sono state commentate anche da un ex volto di Temptation Island.

Stiamo parlando di Alex Petri che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan su Instagram, ha detto la sua sui nuovi progetti televisivi dei suoi ex compagni di avventura a Temptation Island. In primis, il ragazzo ha commentato la scelta di Martina di diventare tronista di Uomini e Donne:

Non ho nulla di personale contro Martina perché la conosco pochissimo. Se parliamo del percorso fatto all’interno di Temptation Island, per ciò che ha dimostrato, mi sembra la MENO ADATTA a dover andare sul trono. Ma questo penso sia l’opinione di tanti che leggo. Anche perché, vi ricordo che è entrata dando del pazzo, folle, furioso al suo fidanzato, per la sua gelosia… E sappiamo tutti com’è finita.

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti di Martina, Alex ha detto la sua sulla partecipazione ufficiale di Lino Giuliano alla prossima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini che partirà il prossimo lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5:

La notizia era nell’aria da tempo. Quando sono andato a Napoli da lui ne abbiamo parlato, non si è comportato bene all’interno del percorso e lo sa anche lui. Ha degli aspetti positivi, magari ora con questa occasione avrà modo di rifarsi e di mostrare la sua parta migliore.

Le coppie di Temptation Island

Temptation Island sta per tornare in onda con una nuova e imperdibile edizione. La prima puntata, infatti, andrà in onda domani martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5 e vedrà al timone come sempre l'amato Filippo Bisciglia. Sette le coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni in Sardegna: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Fabio e Sara, Alfonso e Federica, e infine Michele e Millie.

