Grande Fratello, Anita Olivieri nel cast di Temptation Island?: "Mi hanno chiamato per partecipare al programma"

Gossip TV

L'ex giovane concorrente del Grande Fratello, Anita Olivieri, è stata contattata per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island, che partirà il 10 settembre su Canale 5.

È tutto pronto per il Grande Fratello, che tornerà in onda a partire dal prossimo 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffina Anita Olivieri ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan, parlando della sua vita sentimentale e svelando di essere stata contattata per partecipare alla prossima edizione di Temptation Island.

Anita Olivieri: dal Gf a Temptation Island?

Tempo di rivelazioni per Anita Olivieri. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan su Instagram, l'ex discussa concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero, ha deciso di vuotare il sacco e parlare per la prima volta della sua storia d'amore con Nicolò Conti:

Tutto molto bene. Passiamo tanto tempo insieme, di cui 180% a ridere e prenderci in giro. Io tendenzialmente sono zero gelosa, non mi metto in competizione anche perché se una persona sta con me, sta con me per la persona che sono a 360. Innamorarsi solo dell’aspetto esteriore non ha senso, e non dura. Il bello va sempre apprezzato, e io lo faccio con loro. La gelosia sana va bene, per il resto fidatevi di voi e del vostro sesto senso. Raramente o quasi mai sbaglia (purtroppo).

Leggi anche Svelato il nome della terza concorrente Nip del nuovo Gf

La Olivieri ha colto l'occasione anche per parlare del fatto di essere dovuta uscire allo scoperto con Nicolò prematuramente a causa del gossip che ha iniziato a circolare sulla sua situazione sentimentale:

Non è stato bello, non tutti vogliono essere qualcuno e in ogni caso sarebbe potuta andare anche male. La cosa che mi ha dato più fastidio e che la mia famiglia lo ha scoperto dai giornali e non da me. Non ci sono stati i tempi per decidere se la cosa fosse seria o meno tanto da dirla, perché avevano già fatto tutto i giornali. Molto triste secondo me.

Anita Olivieri rifiuta Temptation Island

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, Anita Olivieri è pronta a rimettersi in gioco nel villaggio di Temptation Island? Assolutamente no. La giovane ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini ha infatti rivelato ai suoi fan di essere stata contattata per prendere parte alla nuova edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5, ma di aver rifiutato: "Me l’hanno chiesto e ho rifiutato". Le sette coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti sono: ;Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Fabio e Sara, Alfonso e Federica, e infine Michele e Millie.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.