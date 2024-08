Temptation Island, ex noto e discusso protagonista confessa: "Ho subito molto bullismo a causa di..."

Gossip TV

L'ex amato e discusso volto di Temptation Island, Francesco Chiofalo, si racconta a cuore aperto svelando i reali motivi che lo hanno spinto a modificare diverse parti del suo aspetto fisico.

Manca davvero poco alla seconda stagione di quest'anno di Temptation Island. Nell'attesa, l'influencer Francesco Chiofalo ha rilasciato un'intervista nel podcast Talking Barber in cui ha rivelato di essere stato vittima di bullismo e svelato i reali motivi che l'hanno spinto a modificarsi alcuni aspetti del suo fisico.

Le confessioni di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo è stato uno dei concorrenti più chiacchierati e amati della quinta edizione di Temptation Island. Ospite nel podcast Talking Barber, il simpatico influencer romano ed ex fidanzato di Drusilla Gucci si è raccontato senza filtri rivelando di essere stato vittima di bullismo in età adolescenziale:

Ho subito molto bullismo dovuto purtroppo al colore della mia pelle. Perché io a colpo d’occhio sembro comunque non italiano. Capitava anche che dei genitori chiedevano ai professori se io fossi di nazionalità italiana o meno perché non volevano che quel bambino stesse seduto al mio tavolo. Tra la fine delle elementari e l’inizio delle medie ho subito degli atti di bullismo proprio. Ero un ragazzo molto mingherlino, per questo ho deciso di andare in palestra e di fare tatuaggi che mettessero paura. I miei tatuaggi non sono rappresentativi, stanno solo a significare "non mi devi rompere il ca**o". Ho partecipato ad un programma come fanno in tanti, la differenza è che io ho avuto un grosso successo social, che gli altri concorrenti non hanno avuto.

Leggi anche Perla Vatiero svela la verità sul riavvicinamento con Mirko Brunetti

Chiofalo, che ha svelato di voler allungarsi le gambe, ha continuato parlando delle numerose operazioni a cui si è sottoposto nel tempo: da quella al naso a quella alla barba fino alla cheratopigmentazione, un delicatissimo intervento chirurgico per cambiare colore degli occhi:

Mi sono reso conto che i miei tatuaggi, e quindi il mio aspetto, non rispecchiasse il mio interiore. Quindi ho rifatto il naso, che mi dava un espressione arcigna. Ho fatto la barba perché ho una mascella molto pronunciata, ho rifatto un po’ le orecchie e poi gli occhi perché li avevo proprio neri. Potevo risultare una persona violenta e aggressiva, quindi ho voluto addolcire la mia immagine con la chirurgia estetica. L'operazione agli occhi? È un tatuaggio sull’occhio. Viene fatto sulla cornea che è una parte del nostro corpo non vascolarizzata e non attaccata a centri nervosi quindi non c’è pericolo di rigetto o tumore alcuno. L’ho fatto anche perché gran parte della mia famiglia ha gli occhi chiari e per addolcire la mia immagine…Che poi è stato l’effetto opposto perché adesso non sembro un mostro, ma un defic*ente.

Temptation Island sta per tornare su Canale 5

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Temptation Island che, stando alle ultime indiscrezioni, andrà in onda a partire da martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Chi saranno le coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti? Al momento non si sa ancora nulla sui protagonisti, ma le riprese del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia dovrebbero iniziare già dalla prossima settimana, sempre nell’Is Morus Relais in Sardegna e avranno una durata di 21 giorni.

Scopri le ultime news su Temptation Island.